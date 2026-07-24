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Buscaban al acusado de desaparecer al ingeniero Andrés Camilo y terminaron descubriendo dos ‘ollas’ de droga en Bello

Durante el operativo para capturar al presunto cabecilla de El Mesa, investigado por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez, las autoridades encontraron dos viviendas utilizadas para fabricar, almacenar, vender y consumir estupefacientes.

  • En una de las casas, encontraron a 20 personas en situación de calle. Foto: cortesía.
    En una de las casas, encontraron a 20 personas en situación de calle. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La búsqueda de alias 300, identificado como Weimar Alexander Castillo y señalado de haber ordenado la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia, terminó revelando otro foco delictivo en Bello: dos viviendas que, según las autoridades, eran utilizadas para la fabricación, almacenamiento, comercialización y consumo de drogas en el sector conocido como El Tapón.

El hallazgo se produjo el día de ayer jueves 23 de julio durante un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Gaula Militar, tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) y la Alcaldía de Bello, en medio de la diligencia que permitió capturar a Castillo, presunto cabecilla del grupo delincuencial El Mesa.

De acuerdo con las autoridades, uno de los inmuebles era utilizado por personas en condición de calle para consumir estupefacientes en condiciones de extrema vulnerabilidad. La vivienda ubicada al frente, por su parte, funcionaba como centro de fabricación, acopio y venta de drogas al servicio de estructuras criminales.

Entérese: Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez cayó en Bello alias 300, presunto cabecilla de El Mesa

”Encontramos dos viviendas que fueron utilizadas para que personas en condición de calle vinieran a consumir en condiciones de vulnerabilidad extrema. De igual forma, otra vivienda era utilizada para la fabricación, venta y consumo de estupefacientes. Vamos a iniciar el proceso de extinción de dominio de estos predios”, explicó el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera.

Durante la intervención también fueron incautadas dosis de heroína avaluadas en cerca de $120 millones, mientras que 20 personas en situación de calle que permanecían en el lugar recibieron atención por parte de la Secretaría de Inclusión Social, con procesos de caracterización, acompañamiento humanitario y acceso a la oferta institucional.

Además, equipos de salud mental y de gestión del riesgo evaluaron las condiciones de insalubridad y el deterioro estructural de las edificaciones.

Las autoridades anunciaron que ya iniciaron las diligencias para solicitar la extinción de dominio de ambos inmuebles, con el propósito de quitarles estos bienes a las estructuras criminales y destinarlos a fines institucionales.

El operativo se realizó en El Tapón, uno de los sectores históricamente más afectados por el microtráfico y el consumo de estupefacientes en Bello.

Pese a las intervenciones realizadas por la administración municipal en los últimos años —como la construcción de un parque infantil para recuperar el espacio público—, vecinos aseguran que la problemática persiste.

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La diligencia se dio junto a la captura de alias 300, considerado uno de los hombres de confianza de la organización delincuencial El Mesa y quien es investigado por el delito de desaparición forzada por el caso del ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido desde el 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia.

Con su detención ya son cuatro las capturas realizadas dentro de esa investigación, aunque la mamá del profesional continúa esperando conocer su paradero, después de cuatro años, tres meses y 21 días.

Lea más: “Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias 300 y por qué lo buscaban las autoridades?
Weimar Alexander Castillo, alias 300, es señalado como un cabecilla de la estructura criminal El Mesa. Era buscado por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, visto por última vez en abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia.
¿Qué descubrieron las autoridades durante el operativo de captura en Bello?
En el sector de El Tapón, las autoridades hallaron dos inmuebles dedicados al narcoactividad: uno funcionaba como centro de acopio, fabricación y expendio de drogas, y el de enfrente como punto de consumo para personas en situación de vulnerabilidad extrema.
¿Qué pasó con las personas en situación de calle encontradas en las ‘ollas’?
Unas 20 personas en condición de vulnerabilidad que permanecían en el sitio recibieron atención humanitaria, acompañamiento psicológico y caracterización por parte de la Secretaría de Inclusión Social y los equipos de salud mental de Bello.

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