Preocupa lento avance en la formalización empresarial: 9 de cada 10 micronegocios en Colombia son informales

La informalidad empresarial continúa siendo uno de los principales retos económicos del país. De acuerdo con el Dane, la tasa de informalidad empresarial multidimensional se ubicó en 90,2% en 2024, una cifra igual a la de 2023 y con un promedio de 90% durante los últimos cuatro años.

Este estancamiento, según el centro de estudios económicos Anif, muestra el escaso avance en formalización y evidencia la fragilidad de los micronegocios frente a las normas tributarias y laborales.

Además, la informalidad empresarial está estrechamente relacionada con la informalidad laboral, pues los bajos márgenes de ganancia, la volatilidad de ingresos y la alta rotación de personal dificultan el cumplimiento de obligaciones como los aportes a pensión, salud y el pago del salario mínimo.

Pero, ¿cómo se mide la informalidad empresarial en el país? El Dane utiliza el Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE), construido a partir de la Encuesta de Micronegocios, que evalúa cuatro dimensiones clave.

La entrada, que mide el cumplimiento de requisitos como el Registro Único Mercantil (Rum) y el Registro Único Tributario (RUT); insumos, que incluye los aportes a salud, pensión y ARL de los trabajadores; producción, que evalúa el cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y requisitos de operación; y tributaria, que analiza el pago de impuestos (IVA, ICA, renta) y la existencia de registros contables.

Según el Dane, en todas estas dimensiones la mayoría de micronegocios del país permanece fuera de la formalidad.