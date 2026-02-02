x

(Video) Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios racistas contra “Campanita”

La actriz de Padres e Hijos ofreció disculpas públicas a su compañero y a las demás personas que se sintieron ofendidas por sus declaraciones contra Franck Stiward Luna Valencia.

  • Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios contra Franck Stiward Luna Valencia (Campanita).Fotos: Colprensa / tomadas de redes sociales.
    Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios contra Franck Stiward Luna Valencia ( Campanita).Fotos: Colprensa / tomadas de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
02 de febrero de 2026
bookmark

La actriz Johanna Fadul fue expulsada por el Jefe del reality La casa de los famosos 3, luego de los comentarios que hizo contra su compañero Franck Stiward Luna Valencia, conocido como “Campanita”, durante la gala de posicionamiento del 1 de febrero. Estas palabras fueron calificadas por usuarios en redes sociales como “racistas”.

“Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel... y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”, había dicho Fadul a Campanita durante el posicionamiento.

Esto provocó que otros participantes e influencers, como Miker, se pronunciaran para rechazar las declaraciones de la actriz, de quien señaló que se ha convertido en una “víctima”.

La decisión del jefe de La casa de los famosos 3

Por estos comentarios que para muchos promueven el racismo contra la comunidad afrocolombiana, el jefe de La casa de los famosos 3 expulsó de la competencia a la actriz de novelas como Padres e hijos, Sin senos sí hay paraíso y Operación Pacífico.

“Johanna, he decidido aplicar la sanción máxima. A partir de este momento quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa. La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, aseveró el Jefe.

Johanna Fadul ofrece disculpas por los comentarios racistas

Visiblemente afectada emocionalmente, Fadul ofreció disculpas por los desafortunados comentarios que hizo contra su compañero “Campanita” y aseguró que “también es un ser humano que comete errores”.

“Jamás fue mi intención. Básicamente, es pedir perdón, porque detrás de la actriz hay un ser humano que también se equivoca. Para mí, todos somos iguales. Gracias por el espacio, porque también es decirle a Colombia que no está bien. Vale la pena arrepentirse y aprender de los errores”, afirmó Fadul en medio de su llanto.

Entérese: Polémica por comentario racista de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’: “tu alma es igual de oscura a tu piel”

Esta expulsión se produjo en paralelo con la eliminación de Sofía Jaramillo, cuya hermana y también actriz, Angélica Jaramillo, expresó que La casa de los famosos es un programa “tóxico” y que, desde entonces, tanto ella como su familia han recibido comentarios violentos debido al apoyo manifestado hacia Juan Martín Moreno, expareja sentimental de la modelo Laura G.

“Me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena. ¡Qué formato tan tóxico! No merecían tener a una mujer tan espectacular allá adentro”, expresó Angélica en un video.

Siga leyendo: “¡Qué programa tan tóxico!”: Angélica Jaramillo se despachó contra La casa de los famosos tras la eliminación de su hermana Sofía

