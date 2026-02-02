(Video) Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios racistas contra “Campanita”

La actriz Johanna Fadul fue expulsada por el Jefe del reality La casa de los famosos 3, luego de los comentarios que hizo contra su compañero Franck Stiward Luna Valencia, conocido como “Campanita”, durante la gala de posicionamiento del 1 de febrero. Estas palabras fueron calificadas por usuarios en redes sociales como “racistas”. “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel... y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”, había dicho Fadul a Campanita durante el posicionamiento.

Esto provocó que otros participantes e influencers, como Miker, se pronunciaran para rechazar las declaraciones de la actriz, de quien señaló que se ha convertido en una “víctima”.

La decisión del jefe de La casa de los famosos 3

Por estos comentarios que para muchos promueven el racismo contra la comunidad afrocolombiana, el jefe de La casa de los famosos 3 expulsó de la competencia a la actriz de novelas como Padres e hijos, Sin senos sí hay paraíso y Operación Pacífico. “Johanna, he decidido aplicar la sanción máxima. A partir de este momento quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa. La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, aseveró el Jefe.

Johanna Fadul ofrece disculpas por los comentarios racistas