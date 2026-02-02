Padre de niño de 5 años detenido por ICE niega haberlo abandonado: “Nunca dejaría a mi hijo”

El caso de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sigue generando indignación en Estados Unidos. Su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, negó haberlo abandonado durante el operativo migratorio y aseguró que la acusación en su contra es falsa. Conozca: ¡Liberaron a Liam Conejo Ramos! El niño detenido por el ICE, en EE..UU., que conmovió al mundo “Quiero demasiado a mi hijo. Nunca lo abandonaría”, afirmó el hombre en declaraciones a medios locales, luego de recuperar la libertad junto al menor.

La detención ocurrió el pasado 20 de enero, cuando padre e hijo fueron interceptados por agentes migratorios en Texas, a pocos metros de su vivienda, tras la jornada escolar del niño. Ambos fueron trasladados a un centro de detención familiar, donde permanecieron bajo custodia federal. Lea también: “ICE no es bienvenido”: Hay protestas en Milán contra agencia migratoria de EE. UU., previo a Olímpicos de Invierno Las autoridades del ICE sostuvieron que Conejo Arias huyó a pie y dejó al menor solo dentro de un vehículo en medio del invierno. “Abandonó a su hijo en pleno invierno en un vehículo. Uno de nuestros agentes se quedó con ese niño, mientras otros detuvieron a su padre”, declaró Marcos Charles, máximo responsable del ICE en Minneapolis. Sin embargo, el padre rechazó tajantemente esa versión. Según relató, en ningún momento dejó solo a su hijo y siempre permaneció pendiente de su bienestar. Además, denunció que durante la reclusión el niño presentó problemas de salud y no recibió la atención médica necesaria.

“Pedimos medicación, pero nos dijeron que no tenían ninguna. El doctor dijo que no tenía nada para darnos”, aseguró. Conejo Arias también describió como “no buenas” las condiciones del centro de detención en Dilley, Texas, donde estuvieron retenidos. Afirmó que fueron días de angustia, especialmente por el estado de salud del menor. Tras la intervención de abogados y organizaciones defensoras de migrantes, un juez ordenó su excarcelación y ambos pudieron regresar a casa. “Estoy contento de por fin volver. Liam está muy contento de ver a su mamá y a su hermano otra vez”, dijo el padre. El congresista demócrata Joaquín Castro celebró la liberación y cuestionó la detención de la familia. “Nunca debieron haber estado allí. Gracias a la presión pública, ahora son libres”, expresó.