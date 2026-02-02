Padre de niño de 5 años detenido por ICE niega haberlo abandonado: “Nunca dejaría a mi hijo”

El caso de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sigue generando indignación en Estados Unidos. Su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, negó haberlo abandonado durante el operativo migratorio y aseguró que la acusación en su contra es falsa.
“Quiero demasiado a mi hijo. Nunca lo abandonaría”, afirmó el hombre en declaraciones a medios locales, luego de recuperar la libertad junto al menor.