Masacre en México: Asesinan a 10 miembros de una familia, incluida una bebé de dos meses

Diez personas fueron asesinadas a tiros en una zona rural del centro de México, informaron el domingo autoridades locales, en el último estallido de violencia en un país que se prepara para coorganizar el Mundial de fútbol a partir del mes próximo. Seis hombres, tres mujeres y una menor murieron en un tiroteo dentro de una vivienda en el municipio de Tehuitzingo, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, señaló la secretaría de Seguridad del estado de Puebla en un comunicado. Siga leyendo: Dos masacres en tres días en Antioquia: cuatro muertos en Marinilla por guerra entre El Mesa y Clan del Golfo La fiscalía estatal añadió que nueve personas murieron en el lugar “por proyectil de arma de fuego” y una mujer falleció mientras era trasladada a un hospital. “Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar”, dijo la fiscal Idamis Pastor. Seis de las víctimas eran integrantes de una familia y las otras cuatro eran “trabajadores”, añadió.

La secretaría de Seguridad de Puebla dijo que soldados, guardias nacionales y policías estatales fueron desplegados en la región “para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables”. México es uno de los tres países sede de la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, junto con Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural será en Ciudad de México. El estado de Puebla no acogerá ningún partido mundialista, pero albergará un amistoso el próximo viernes entre las selecciones de México y Ghana y uno más en junio que enfrentará a España y Perú.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presume una baja en los homicidios desde que asumió el cargo en 2024 en este país azotado por la violencia vinculada al narcotráfico desde hace décadas. Según cifras oficiales, el promedio diario de homicidios cayó un 40%, al pasar de 86,9% en septiembre de 2024 a 52,5% en abril pasado. México acumula más de 450.000 asesinatos desde que en diciembre de 2006 se lanzó un operativo militar antidrogas. El viernes, un ataque a balazos dejó cinco muertos en una casa en el estado de Guanajuato, uno de los más violentos del país.