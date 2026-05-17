Masacre en México: Asesinan a 10 miembros de una familia, incluida una bebé de dos meses

Diez personas fueron asesinadas a tiros en una zona rural del centro de México, informaron el domingo autoridades locales, en el último estallido de violencia en un país que se prepara para coorganizar el Mundial de fútbol a partir del mes próximo.
Seis hombres, tres mujeres y una menor murieron en un tiroteo dentro de una vivienda en el municipio de Tehuitzingo, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, señaló la secretaría de Seguridad del estado de Puebla en un comunicado.
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La fiscalía estatal añadió que nueve personas murieron en el lugar “por proyectil de arma de fuego” y una mujer falleció mientras era trasladada a un hospital.
“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar”, dijo la fiscal Idamis Pastor. Seis de las víctimas eran integrantes de una familia y las otras cuatro eran “trabajadores”, añadió.