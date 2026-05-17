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Mandan a prisión a presunto ladrón que mató a estudiante por robarle el celular en Bogotá

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril en una estación de TransMilenio cuando el joven salía de clases en la Universidad Minuto de Dios.

  • El presunto asesino del estudiante fue capturado en un barrio de la capital semanas después del hecho. FOTO COLPRENSA
    El presunto asesino del estudiante fue capturado en un barrio de la capital semanas después del hecho. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harold Figueroa Ballén por su presunta responsabilidad en el homicidio del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas.

El joven falleció tras ser herido con un arma cortopunzante en el pecho luego de oponerse al robo de su celular el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios de TransMilenio en Bogotá.

Durante la diligencia, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de la capital le imputó a Figueroa Ballén los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, conductas agravadas frente a las cuales el procesado de 22 años no aceptó los cargos.

Le puede interesar: Capturaron al presunto asesino del universitario Fredy Guzmán, apuñalado en una estación de TransMilenio en Bogotá.

El ente acusador fundamentó la solicitud de privación de la libertad en los registros de cámaras de seguridad del sector, evidencias mediante las cuales la funcionaria explicó que tres hombres ingresaron irregularmente a la estación e interceptaron al joven de 19 años “para obligarlo a entregar el teléfono celular”.

La Fiscalía detalló que, ante la resistencia física de Guzmán Cárdenas para entregar sus pertenencias, el agresor lo atacó con un arma blanca en el pecho, herida que resultó mortal horas más tarde mientras la víctima recibía atención médica de urgencia en el Hospital de Engativá.

La captura del sospechoso ocurrió en la vía pública del barrio Garcés Navas en la localidad de Engativá, procedimiento que ejecutaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tras un trabajo articulado con unidades de policía judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Guzmán Cárdenas cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, institución que mediante un pronunciamiento oficial repudió el asesinato de su alumno.

“Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano”, señaló el documento emitido por la institución educativa tras confirmarse el deceso.

Sobre el contexto del crimen, el rector de la sede Bogotá, Jefferson Arias, advirtió públicamente sobre las condiciones de seguridad en los alrededores del claustro y especificó que en esa zona del occidente de la ciudad ocurren constantes hechos delictivos que ponen en riesgo a la comunidad académica.

Vale recordar que por este hecho el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dijo que se había comprometido con la mamá del joven, Luz Mery, a priorizar ese caso y dar con la captura de los responsables.

“Que alguien asesine por robarse un celular muestra que nuestro sistema está fallando: no estamos frenando a tiempo las carreras criminales. Tenemos que seguir dando la discusión e implementar las reformas que permitan que delincuentes como los asesinos de Fredy sean castigados con contundencia y paguen cárcel”, agregó entonces el gobernante local.

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