La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas

El estadounidense Daivon Bailey llegó en silencio a Medellín. Sin embargo, a punta de entrenamientos, preparación y partidos, terminó por destapar todo su arsenal: inteligencia de juego, despliegue físico y una lectura impecable del rival. A esto se suma una puntería prodigiosa; en sus recientes presentaciones con Paisas, el alero de 1,93 metros de estatura demostró que no importa la distancia ni la presión de la marca: cuando él lanza, el aro siempre le sonríe.

Al terminar la temporada regular, no solo dominó las estadísticas en los lanzamientos de tres puntos y en el total de puntos anotados, sino que fue elegido como el jugador de la semana y hace parte del equipo ideal de la temporada junto a figuras como Tylink Evans (Cimarrones), Emmanuel Payton (Toros), Justin Quintero (Piratas) y Soren de Luque (Motilones).

En la temporada, Daivon ajusta 264 puntos anotados y es el segundo mejor encestador de triples del torneo con 52, superado únicamente por Emmanuel Payton, de Toros, quien alcanzó 54 cestas.

Además, registra 25 recuperaciones de balón, estadísticas que lo llevaron a ser el único jugador de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia 2026 invitado al NBA Draft Combine, que se desarrolla en Chicago, donde el nombre de Paisas empieza a sonar con fuerza.

Daivon logró un récord en el baloncesto nacional al convertir en un solo juego 9 de 13 lanzamientos de tres puntos, con una efectividad del 69 %, para ser elegido también como el Jugador del Partido en la victoria de Paisas 116-89, compromiso en el que Bailey sumó 33 puntos y seis rebotes.

En el draft, los entrenadores observan a 70 jugadores provenientes de Arkansas, Tennessee, Florida, Louisville, Kentucky, Arizona y Medellín, representada por Bailey, de 24 años, quien se sometió a todas las pruebas físicas, técnicas y de juego. Ahora, en Paisas, además de enviarle la mejor energía a Bailey, esperan que el jugador se luzca y cumpla otro de sus sueños, mientras aguardan su regreso para afrontar la semifinal en busca de la triple corona.

Paisas jugaría como local este jueves y viernes en el coliseo de la Universidad de Medellín ante Caimanes del Llano, que gana su serie 2-0 y este domingo definía su tercer juego; si vencía, sería el rival de los antioqueños, y si perdía, tendría que disputar un nuevo partido este lunes.

Hablamos con Daivon sobre su experiencia en Medellín, sus gustos y las expectativas que tiene de su viaje a Estados Unidos para probarse en el draft de la NBA.

Daivon, has tenido partidos con puntuaciones altas. ¿Cómo entrenas para perfeccionar tus lanzamientos?

“Bueno, para perfeccionar mi tiro y mantener la consistencia en la anotación, me centro en lo básico, en los fundamentos, en practicar constantemente y en aprovechar cualquier oportunidad. Y, sobre todo, intento mantenerme en buena forma física. Un aspecto fundamental para anotar es estar en plena forma”.

Te hemos visto entrenando con audífonos. ¿Qué tipo de música escuchas mientras entrenas?

“Depende del día. Escucho todo tipo de música mientras entreno. A veces escucho mucho R&B, baladas y a algunos de mis artistas favoritos, como Rod Wave y Drake. Escucho mucha música diferente. Depende del día, pero pongo cualquier cosa que me ayude a relajarme y concentrarme”.

¿Tienes algún ritual previo al partido o qué te gusta hacer antes de un encuentro?

“Bueno, algo que me aseguro de hacer antes del partido es rezar con mi mamá y también rezar por mi cuenta. Leo un poco de la Biblia antes de salir a la cancha y le dedico un rato a mi Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un ritual muy importante que tengo antes de cada juego. Además de eso, me aseguro de estirar bien y de tener buena energía”.

¿Qué te pareció el ambiente en los dos coliseos: el Iván de Bedout y el de la U. de Medellín?

“Creo que el ambiente en ambos escenarios ha sido muy bueno, sobre todo en el de la universidad últimamente. Allí, la energía y la participación de la afición han sido fundamentales para nosotros. Aprecio mucho poder disfrutar de ese aspecto del baloncesto. En el equipo apreciamos enormemente que los aficionados vengan a apoyarnos noche tras noche, y estamos ansiosos por ver qué nos deparan los playoffs”.

¿Qué pensaste cuando te dijeron que vendrías a jugar a Medellín?

“Pues, definitivamente fue una sorpresa. También es como un sueño hecho realidad; he querido jugar baloncesto profesional toda mi vida. Así que es un paso más en mi carrera y agradezco la oportunidad de jugar en una ciudad y un país tan hermosos”.

En la cancha pareces tener mucha conexión con Marcus Weathers. ¿Pasan tiempo juntos fuera de los entrenamientos?

“Sí, Marcus fue uno de los primeros estadounidenses que conocí cuando llegué. Pasé bastante tiempo con él aquí, sobre todo al principio. Es una gran persona. Es un poco mayor que yo, así que es como un hermano mayor para mí. Me ha contado un poco de su historia, hablamos mucho y tenemos algunas cosas en común en este mundo del baloncesto. Sí, Marcus es un gran tipo y disfruto mucho estar con él dentro y fuera de la cancha”.

¿Qué haces cuando no estás entrenando ni compitiendo?

“Pues, normalmente paso tiempo hablando con mi madre y mi familia. Hablo mucho con ellos porque estoy muy lejos. Me he perdido varios eventos importantes, como comenté recientemente en una entrevista durante uno de nuestros partidos. Mi hermano pequeño se acaba de graduar, así que he estado pasando mucho tiempo hablando con ellos e intentando estar presente lo máximo posible mientras estoy aquí en Medellín. Además de eso, veo un poco de televisión, leo la Biblia, escucho música y, si tengo mi consola de videojuegos, juego mucho”.

¿Qué opinas de la muerte de Brandon Clarke?

“Bueno, la situación de Brandon Clarke es muy triste. Nunca quieres ver a alguien perder la vida, sobre todo a una figura como él. Tuvo una carrera muy buena y era importante para mucha gente. Mis condolencias a su familia. Es una noticia muy triste. Es duro tener que pasar por eso, ver morir a alguien así, especialmente en este deporte; gente que salía en la televisión y cosas así. Pero es muy, muy triste: un hermano, un compañero, un amigo...”.

¿Quiénes han sido tus ídolos del baloncesto?

“Algunos de mis jugadores favoritos son LeBron James, Carmelo Anthony, Michael Beasley, Damian Lillard, Jamal Crawford, Allen Iverson, Kobe Bryant y Dwyane Wade. Veo mucho baloncesto, así que me gustan muchos jugadores diferentes. El baloncesto ha sido mi vida desde que era niño, así que consumo mucho de este deporte”.

Sabemos que vas a Estados Unidos en estos días. ¿Qué vas a hacer?

“Pues bien, viajo de regreso a Estados Unidos para ir al NBA Combine y hacer un Pro Day con mi agencia. Es una gran oportunidad para estar frente a gerentes generales, cazatalentos y equipos de la NBA; poder mostrar mi talento y representar a mi familia, mi apellido y al baloncesto de Paisas. Es una gran oportunidad para mí”.