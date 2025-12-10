x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Airbus asegura que el error de software que tuvo a miles de aviones A320 en tierra está solucionado

El presidente ejecutivo de la compañía dijo que “todo está en orden” con las aeronaves que semanas atrás presentaron un error de software que los volvía vulnerables a la radiación solar. En Colombia, Avianca fue una de las aerolíneas más afectadas.

  • En Colombia, la flota de aviones A320 de Avianca fue la más afectada. FOTO: Manuel Saldarriaga
    En Colombia, la flota de aviones A320 de Avianca fue la más afectada. FOTO: Manuel Saldarriaga
Agencia AFP
10 de diciembre de 2025
bookmark

Todos los aviones Airbus A320 que tenían un error de software que los volvía vulnerables a la radiación solar fueron arreglados y “todo está en orden”, declaró este miércoles el presidente ejecutivo de la compañía, Guillaume Faury, en la emisora France Inter.

A finales de noviembre, Airbus ordenó la revisión urgente de unas 6.000 aeronaves de pasillo único A320 debido a esa falla, explicó Faury.

En contexto: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

“Todo está en orden, se cambió el software, los aviones cumplen” con la configuración deseada, declaró el directivo, que enfatizó en que no queda ningún avión en el mundo con esa falla.

“Al cabo de tres días habíamos (trabajado en) 4.400 aviones y al cabo de cuatro días, lo habíamos hecho todo”, agregó. “Todos los aviones que vuelan hoy” tienen el software arreglado, insistió.

Siga leyendo: Avianca reabre ventas de tiquetes desde el 5 de diciembre tras lograr actualización de software del 90% de sus aviones Airbus

Además, Faury subrayó que “el problema de calidad” que se detectó en paneles de fuselaje, casi al mismo tiempo que la falla de software, no presenta ningún riesgo para la “seguridad”.

“Son problemas muy diferentes”, aseguró. “En algunos casos excepcionales, sustituiremos los paneles, en otros casos, los aviones seguirán volando o se seguirán fabricando”, dijo.

Si ese asunto dio tanto de qué hablar se debe, según él, a que “estamos en diciembre”. “Esto nos llevó a cambiar la previsión del número de aviones que entregaremos este año”, explicó.

Le puede interesar: Ni uno ni dos: Joven sin licencia ordenó 43 vuelos y operó por más de una hora en la torre de control de El Dorado

Airbus anunció que este año entregará 790 aviones, y no 820 como había previsto en un principio. “Del total, cerca de tres cuartas partes son A320”, precisó Faury.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Todos los Airbus A320 ya están seguros para volar?
Sí, Airbus confirmó que todas las aeronaves afectadas fueron reparadas y no queda ningún avión con la falla de software.
¿Qué provocaba la falla de software en los A320?
El error hacía que los sistemas fueran vulnerables a la radiación solar, afectando potencialmente su funcionamiento.
¿El problema de los paneles de fuselaje es peligroso?
No. Airbus asegura que no representa riesgo de seguridad; solo algunos aviones recibirán reemplazo de paneles.

Temas recomendados

Economía
Empresas
Internacional
Transporte
Emergencias
Aerolíneas
Avianca
Latam
Avión
aviones
Airbus
Airbus A320
Colombia
Europa
Francia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida