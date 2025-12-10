Video | Tras 16 meses en la clandestinidad, la Nobel de Paz María Corina Machado reapareció en público en Oslo

Su llegada a Oslo había sido objeto de especulación durante las últimas 48 horas. Inhabilitada, perseguida y forzada a ocultarse durante más de un año por el régimen de Nicolás Maduro, la aparición en público de la opositora venezolana María Corina Machado había generado expectativa mundial, en un momento de tensión regional. Tras 16 meses en la clandestinidad, Machado arribó a Noruega este jueves 11 de diciembre.
Aunque inicialmente se esperaba que participara en la conferencia de prensa previa al Nobel, programada para el martes, el evento fue cancelado ante la incertidumbre sobre su desplazamiento. El Comité del Nobel confirmó que las condiciones de seguridad dificultaron organizar su intervención con anticipación.
Al final, la ceremonia del 10 de diciembre se realizó sin su presencia en el escenario. Su silla permaneció vacía y el galardón fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien leyó un mensaje preparado por su madre. En él, se afirmaba que “para tener democracia debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.