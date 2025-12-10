x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En el Congreso denuncian que 54 menores de edad han muerto en operaciones militares durante el Gobierno Petro

La denuncia la hizo la representante Catherine Juvinao, quien en medio de la moción de censura contra el ministro de Defensa afirmó que hay cinco bombardeos en donde el Gobierno dice no tener ninguna información.

  • 54 menores muertos y cinco bombardeos no informados a la opinión pública reflejarían una falta de transparencia por parte del ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, sobre las operaciones militares, según denuncia de Catherine Juvinao. Fotos: MinDefensa y Colprensa
    54 menores muertos y cinco bombardeos no informados a la opinión pública reflejarían una falta de transparencia por parte del ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, sobre las operaciones militares, según denuncia de Catherine Juvinao. Fotos: MinDefensa y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

10 de diciembre de 2025
bookmark

En medio de la moción de censura que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, la congresista Catherine Juvinao hizo una denuncia sobre el número de menores de edad que han muerto en medio de operaciones militares en el gobierno de Gustavo Petro.

La representante del Partido Verde hizo la denuncia sobre la falta de transparencia que ha tenido el Gobierno Nacional para informar sobre bombardeos efectuados en contra de grupos ilegales y las víctimas de esas acciones militares.

Lea también: Video | Explosión de moto bomba en Balboa, Cauca, deja 15 heridos y graves afectaciones en el Comité de Cafeteros

Según Juvinao, hay al menos cinco bombardeos de las Fuerzas Militares que no fueron informados a la opinión pública: en El Castillo, Meta, en octubre de 2023; Argelia, Cauca, en julio de 2024; y en el 2025, en los municipios antioqueños de Segovia, en marzo; Briceño, en julio y Zaragoza en agosto.

De esos cinco bombardeos no se registra ninguna información sobre las víctimas, algo que demostraría, según la congresista, la ausencia de un reporte detallado por parte del Estado sobre las operaciones militares.

Los 54 menores de edad que han muerto en operaciones de la Fuerza Pública desde el 2022 hasta el 2025

El Instituto Colombiano de Medicina Legal hizo una verificación en el Sistema de Red de Desaparecidos y Cadáveres con corte al 19 de noviembre del 2025.

Las cifran que fueron compartidas por la representante Juvinao indican que 3 menores de edad murieron en combates con las Fuerzas Armadas en el 2022, 13 casos se presentaron en el 2023, 7 muertes en el 2024 y en lo que va de este año hay 31 muertes de menores de edad para un total de 54 menores abatidos en el gobierno de Gustavo Petro.

Hace un mes fue la misma representante quien había denunciado que luego de que tras un bombardeo en el Guaviare donde murieron 7 menores de edad, se tenía información de 17 menores durante el 2025 y 25 en los años anteriores para un total de 42.

En ese entonces, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó al gobierno Petro suspender los bombardeos como táctica para perseguir a grupos armados ilegales, algo a lo cual se negó el presidente.

“Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta, que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país, lo denunciaré a la Corte Penal Internacional”, fue lo que respondió en ese entonces el jefe de Estado en una cifra que contradice los datos oficiales.

Según la Defensoría del Pueblo, se ha pasado de 51 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales en el 2022 a 625 casos en el 2025, siendo esto un aumento del 1.000 % en ese crimen.

Siga leyendo: “No soy delincuente ni ningún perro”: general Huertas niega vínculos con alias ‘Calarcá’, a pesar de pruebas en su contra

Temas recomendados

Ejército nacional
Cámara de Representantes
Ministerio de Defensa
bombardeo
Gobierno Nacional
Menores de edad
congresistas
fuerzas armadas
Fuerzas Militares
Colombia
Antioquia
Meta
Cauca
Gustavo Petro
Catherine Juvinao
General Pedro Sánchez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida