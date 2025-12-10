Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al asegurar que Colombia podría convertirse en el “siguiente objetivo” de su estrategia contra el narcotráfico en la región.
Durante declaraciones en la Casa Blanca, Trump afirmó que Petro “se meterá en grandes problemas” si no actúa frente a la producción de drogas, y sostuvo que Colombia alberga laboratorios de cocaína cuyas sustancias, según él, llegan directamente al territorio estadounidense.
En contexto: “Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas
“Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó Trump.