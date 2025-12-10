Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro

El mandatario estadounidense insistió en que Colombia podría ser el “siguiente” objetivo dentro de su estrategia antidrogas. “Será el siguiente. Espero que me esté escuchando”, dijo.

Trump justificó su postura asegurando que, en su criterio, la producción de drogas en Colombia tiene impacto directo en muertes por sobredosis en territorio estadounidense. “No nos gusta la gente que mata personas y vende drogas (...) Colombia es un gran fabricante de drogas, en particular cocaína”, añadió. Lea también: Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela y le lanza dardo a Colombia Trump, también informó sobre la reciente incautación de un gran buque petrolero cerca de las costas de Venezuela, hecho que enmarcó dentro de una ofensiva más amplia contra redes ilegales en el Caribe. Sus palabras se producen en medio de la operación denominada “Lanza del Sur”, con la que Washington ha intensificado operativos antidrogas en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.

Esta no es la primera vez que Donald Trump se refiere a Colombia en términos críticos. En declaraciones previas desde el avión presidencial Air Force One, el mandatario estadounidense aseguró que “hay un problema con Colombia” en la lucha contra el narcotráfico, al considerar que el país ha fallado en frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Conozca: Así es la estrategia de seguridad de EE. UU. que pone como “socio amigo” a Colombia Estos pronunciamientos se han dado en medio de roces diplomáticos con el gobierno de Gustavo Petro, quien ha cuestionado abiertamente las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que, según Washington, buscan golpear a los carteles de la droga.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido señalado por Donald Trump en varias ocasiones por su política antidrogas. FOTO: Colprensa.

¿Qué ha dicho Petro?

En respuesta, el presidente Gustavo Petro rechazó las advertencias y defendió la soberanía del país. A través de un mensaje público, aseguró que Colombia ha destruido miles de laboratorios de droga durante su gobierno y le pidió a Trump que no amenace la integridad territorial, al tiempo que lo invitó a conocer de primera mano las operaciones de erradicación.

La situación se da en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre Venezuela, donde Trump ha anunciado posibles operaciones aéreas y terrestres, mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a movilizar a la población ante las amenazas.

Bloque de preguntas y respuestas