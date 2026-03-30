Medicina prepagada gana terreno en Colombia: afiliados crecen 35% y gasto llegaría a $16,5 billones

En medio de la incertidumbre del sistema de salud en Colombia, el gasto de los hogares en Planes Voluntarios de Salud (PVS), especialmente en medicina prepagada, sigue en aumento. De acuerdo con datos de la Acemi, el país cerró 2025 con cerca de 1,5 millones de afiliados a estos planes, lo que representa un crecimiento de 35% frente a 2023.
Este crecimiento confirma un cambio en el comportamiento de los usuarios, que cada vez más buscan alternativas privadas para complementar o sustituir los servicios del sistema público. De hecho, el 67% de los hogares que cuentan con algún Plan Voluntario de Salud pertenecen a estratos medios o bajos, lo que evidencia que estos servicios ya no son exclusivos de los segmentos de mayores ingresos.
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