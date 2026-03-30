Medicina prepagada gana terreno en Colombia: afiliados crecen 35% y gasto llegaría a $16,5 billones

En medio de la incertidumbre del sistema de salud en Colombia, el gasto de los hogares en Planes Voluntarios de Salud (PVS), especialmente en medicina prepagada, sigue en aumento. De acuerdo con datos de la Acemi, el país cerró 2025 con cerca de 1,5 millones de afiliados a estos planes, lo que representa un crecimiento de 35% frente a 2023. Este crecimiento confirma un cambio en el comportamiento de los usuarios, que cada vez más buscan alternativas privadas para complementar o sustituir los servicios del sistema público. De hecho, el 67% de los hogares que cuentan con algún Plan Voluntario de Salud pertenecen a estratos medios o bajos, lo que evidencia que estos servicios ya no son exclusivos de los segmentos de mayores ingresos. Le puede interesar: Más de 200.000 usuarios se han salido de la Nueva EPS en cinco meses

La medicina prepagada lidera el mercado

Dentro del universo de los PVS, la medicina prepagada se consolida como el principal motor del sector. Actualmente concentra más de 51% de los ingresos, muy por encima de otros productos como las pólizas de salud (34,4%) o los planes complementarios (10%). En términos de usuarios, el liderazgo también es claro. Colsanitas encabeza el ranking con 811.000 afiliados, manteniéndose como la compañía líder del segmento desde su creación en 1980 y como parte del grupo Keralty. Le sigue Coomeva, que cerró 2025 con 339.000 afiliados y un crecimiento anual de 3%. La organización destacó que su producto de medicina integral alcanzó su nivel más alto en ventas desde 2021, con más de 45.000 nuevas vinculaciones en el último año. El podio lo completa Colmédica, con más de 322.000 usuarios y un crecimiento de 5% frente al año anterior. La compañía ha fortalecido su red de atención con 34 centros médicos, odontológicos y de diagnóstico en todo el país, lo que le ha permitido mejorar la cobertura y la oportunidad en la atención. Lea más: Las barreras que enfrentan 123.000 personas con discapacidad para recorrer Medellín

Un mercado impulsado por la incertidumbre