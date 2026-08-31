¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado?

Colombia y Japón buscan darle un nuevo impulso al Acuerdo de Asociación Económica (EPA), cuya negociación comenzó en 2012 y permanece sin firma. El gobierno de Abelardo De la Espriella busca avanzar en la agenda comercial y, al mismo tiempo, atraer inversión japonesa en sectores estratégicos. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, viajó a Tokio y sostuvo reuniones con representantes de Toshiba, Toyota y Mazda para explorar oportunidades en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología.

Entre las posibilidades está un eventual regreso de Mazda al ensamblaje de vehículos en Colombia. “Colombia vuelve a abrirse camino en el mundo: buscamos mercados para nuestros productos, inversión para generar empleo, tecnología para transformar nuestra economía y aliados fuertes para acompañarnos en la reconstrucción”, afirmó el presidente De la Espriella. Relacionado: Gobierno busca que Mazda vuelva a ensamblar en Colombia y Toyota invierta en eléctricos El mandatario aseguró que, “en solo 15 días de gobierno”, se dieron pasos para destrabar un acuerdo que llevaba años paralizado. Gómez Amín, por su parte, afirmó que se abrió “una nueva etapa de diálogo y entendimiento con Japón” para avanzar en inversión, transferencia de tecnología, producción y empleo.

¿Por qué se estancó el TLC entre Colombia y Japón?

El EPA comenzó a negociarse en 2012 y contemplaba 18 capítulos relacionados con asuntos como cooperación técnica, propiedad intelectual y compras públicas. Durante las negociaciones, 16 capítulos quedaron cerrados. Los dos pendientes corresponden a normas de origen y acceso a mercados, asuntos directamente relacionados con las condiciones de entrada de productos a ambos países. Las diferencias se concentraron especialmente en el sector agrícola, con productos como café, lácteos y hortalizas. Esto frenó el proceso en 2017 y, finalmente, las conversaciones quedaron suspendidas en 2021. Más contexto: Colombia y Japón reactivan negociación de acuerdo económico: ¿qué viene ahora? En septiembre de 2025, el entonces gobierno de Gustavo Petro intentó reactivar el proceso durante la Expo Osaka, pero el acercamiento no derivó en avances concretos ni en una fecha para concluir la negociación. Ahora, el nuevo Gobierno pretende retomar la discusión precisamente donde quedó pendiente.

Agricultura, la clave para cerrar el acuerdo

Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el principal obstáculo continúa siendo la oferta agrícola de Japón. “En la negociación con Japón no se pudo cerrar porque la propuesta en la parte agrícola hecha por Japón no fue satisfactoria para Colombia”, explicó. A su juicio, el punto central de esta nueva etapa será conseguir una mejor oferta agrícola japonesa, especialmente porque el país asiático representa una oportunidad para las exportaciones colombianas de alimentos. “Lo que uno espera al retomar estas negociaciones es que Japón mejore la oferta agrícola y de esa manera Colombia podría cerrar el acuerdo”, señaló Díaz. Le puede interesar: Gobierno de Abelardo De La Espriella fusionará oficinas de ProColombia con embajadas y consulados para reducir costos El dirigente gremial destacó que Japón es un importador de alimentos y que el sector agropecuario es uno de los que mayores posibilidades tiene de crecer en el mercado de Asia-Pacífico. Según comentó, en los demás sectores la negociación estaba prácticamente definida. La defensa del acceso para el agro también fue planteada por Andrés Valencia, exministro de Agricultura, quien calificó como positiva la reanudación de las conversaciones. Sin embargo, resaltó que “es importante que el sector agropecuario no se convierta en una moneda de cambio para que otros sectores logren el acceso al mercado japonés y nuestra agroindustria quede por fuera de los beneficios del libre comercio”.

El déficit comercial entre Colombia y Japón

La negociación también se desarrolla en medio de un déficit comercial estructural para Colombia. En 2021, año en que se suspendió el Acuerdo de Asociación Económica, el déficit bilateral pasó de US$432 millones en 2020 a US$719 millones. Ese desequilibrio se explica en gran medida por la composición del intercambio: Colombia exporta principalmente café, carbón, flores y ferroníquel, productos primarios de menor valor agregado, mientras que importa de Japón vehículos, maquinaria y manufacturas de mayor sofisticación tecnológica. La tendencia no ha cedido. En diciembre de 2025, las ventas de Japón hacia Colombia crecieron 80,2%, un dato reciente que confirma el peso creciente de las importaciones japonesas en la relación bilateral.

Japón, más allá del comercio: inversión y tecnología

El Gobierno busca que la relación con Japón no se limite a aumentar las exportaciones colombianas. La estrategia también contempla al país asiático como fuente de inversión y financiación, además de socio para la transferencia de tecnología y conocimiento. Por eso, la agenda del ministro Gómez Amín en Tokio incluyó empresas como Toyota, Mazda y Toshiba, con conversaciones sobre manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología. Vea aquí: Estados Unidos y Colombia negociarán arancel cero para exportaciones tras el terremoto El eventual regreso de Mazda al ensamblaje nacional sería uno de los proyectos de mayor impacto industrial, aunque todavía se encuentra en etapa de exploración.

¿Qué falta para firmar el TLC Colombia-Japón?