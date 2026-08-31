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Nacional femenino remontó en Bogotá y sumó sus primeros puntos en el cuadrangular de la Liga

Este viernes las verdolagas reciben en casa a Internacional de Bogotá. Los dos primeros de cada cuadrangular pasan a la semifinal.

  • La delantera Manuela González marcó el tercer tanto en la victoria de Atlético Nacional, como visitante ante Internacional de Bogotá. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    La delantera Manuela González marcó el tercer tanto en la victoria de Atlético Nacional, como visitante ante Internacional de Bogotá. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Convencidas de que lucharán y darán la pelea hasta el final, las jugadoras de Atlético Nacional remontaron en el duelo ante Internacional de Bogotá y ganaron 1-3 en la capital de la república, recuperando así, la opción matemática de luchar por avanzar a la final de la Liga Femenina.

Aunque empezaron perdiendo con el tanto de Heidy Mosquera a los 14 minutos del primer tiempo, las dirigidas por Jorge Mario Barreneche lograron remontar y terminaron ganando el compromiso 1-3 ante Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo.

Por el Verde, los goles fueron de Melissa Moreno (minuto 45’), Karen Vidal a los 47’, en el arranque del segundo tiempo, y el 1-3 definitivo fue obra de Manuela González, a los 85 minutos, en una gran acción individual en la que controló el balón y de media volea lo envió al fondo del arco.

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El Verde formó con Stefany Castaño; Analiz Zambrano, Karen Vidal, Sofía García, Emiliana Isaza, Lucero Robayo; Melissa Moreno, Stefany Cedeño, Kelly Ibargüen, Sara Martínez y Manuela González.

Con esta victoria, las verdolagas suman sus primeros tres puntos en el Grupo A, que lidera Millonarios con 7 puntos, seguido de Internacional de Bogotá con 4; mientras que Nacional e Internacional de Palmira tienen 3.

En el cuadrangular B, Deportivo Cali es el líder con 6 puntos, seguido por América y Santa Fe, cada uno con tres puntos, y cierra Orsomarso sin unidades.

En la próxima fecha, el cuadro antioqueño se medirá, este viernes, 4 de septiembre, en casa ante Internacional de Bogotá, en estadio por definir, ya que el Atanasio Girardot está reservado para los conciertos de Arcángel.

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La cuarta jornada de la Liga Femenina se complementa con los duelos Internacional de Palmira ante Millonarios, este jueves, a las 3:00 de la tarde, en el estadio Francisco Rivera Escobar, mientras que el viernes también se disputará el duelo entre Deportivo Cali y Orsomarso. Finalmente, el sábado a las 3:30 de la tarde, se enfrentarán América y Santa Fe, en el Pascual Guerrero de Cali.

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Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la semifinal del torneo femenino en busca del cupo para disputar la final y el título de la Liga que dará dos cupos para la Copa Libertadores Femenina 2026.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga Femenina tras la victoria de Nacional?
Millonarios lidera el cuadrangular A con 7 puntos, seguido por Internacional de Bogotá con 4 unidades. Atlético Nacional e Internacional de Palmira cierran la tabla en la tercera y cuarta posición, ambos con 3 puntos.
¿Cuándo y dónde vuelve a jugar Atlético Nacional femenino en la Liga?
El próximo partido de Atlético Nacional será este viernes 4 de septiembre de 2026 contra Internacional de Bogotá. El escenario exacto está por confirmarse debido a que el estadio Atanasio Girardot no está disponible por la realización de los conciertos del artista Arcángel.
¿Cuántos equipos clasifican a la siguiente ronda de la Liga Femenina y cuál es el premio principal?
Avanzan a la fase semifinal los dos primeros clubes de cada cuadrangular. El certamen otorgará a los equipos finalistas dos cupos directos para representar a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026.

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