¡Qué dolor! Hallaron muerta a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida una semana en Buriticá, Antioquia

La niña Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, fue encontrada sin vida en la tarde de este lunes en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, dijo el mandatario.