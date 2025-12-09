Antioquia representó 24% del empleo del sector plástico en Colombia entre enero-septiembre y creció 4,9% en producción

La industria del plástico atraviesa un año de crecimiento sostenido. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de materias primas plásticas aumentaron 7,4%, impulsadas por la dinámica del mercado brasileño, que concentró 56% del valor exportado y elevó sus compras desde Colombia en un 21%. Este comportamiento confirma la importancia de Brasil como socio estratégico para el sector y destaca la capacidad del país para fortalecer su presencia en mercados internacionales.

El repunte exportador se suma al proceso de modernización industrial. En los primeros tres trimestres del año, las empresas del sector adquirieron más de US$80 millones en maquinaria, partes y moldes, con un crecimiento del 17% en las importaciones de inyectoras, que hoy representan el 43% de los equipos instalados.

Estas inversiones están enfocadas en aumentar productividad, mejorar eficiencia y fortalecer segmentos como autopartes, motopartes, envases, electrodomésticos y bienes de consumo final.

Paralelamente, se ampliaron las capacidades de reciclaje, una apuesta que suma cerca de 100.000 toneladas adicionales al año a la infraestructura nacional, acercando al país a metas clave de circularidad y sostenibilidad.

En el frente interno, la industria mantiene indicadores positivos. Entre julio y septiembre de 2025, los productos plásticos registraron un crecimiento de 3% en la producción real, 4,9% en ventas reales y 3,7% en empleo, reflejo de la recuperación de la demanda en sectores como alimentos, salud, construcción, movilidad y consumo masivo. El sector genera alrededor de 250.000 empleos directos y otros 100.000 vinculados a la cadena del reciclaje.

