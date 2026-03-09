Pacto Histórico denuncia que hay una cuenta suplantándolos y atacando candidatos: “No respaldamos agresiones personales”

Tras conocerse la mayoría de votos de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, varias curules del Congreso estaban casi confirmadas, una de ellas, la de Jennifer Pedraza. Sin embargo, cerca de las 8 de la noche, una cuenta llamada Pacto Histórico (@PactoHistórico) que además contaba con la pestaña de verificación, escribió: “Estuvo brava la quemada de Pedraza, Miranda y Lozano”. Lea además: ¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron La confusión se desató de inmediato. Desde bromas asegurando que iban a “despedir al encargado de redes” hasta respuestas exigiendo respeto empezaron a aparecer. El mensaje, sin embargo, duró publicado una hora antes de ser eliminado.

El tuit de la cuenta falsa que luego fue borrado.

Si bien Katherine Miranda y Angélica Lozano no quedaron elegidas para este nuevo periodo legislativo que abarcará desde 2026 hasta 2030; para muchos el tuit resultó ofensivo e innecesario. Para otros, resaltó más el error: y es que Pedraza sí quedó con curul. Ninguna de las congresistas se pronunció. Puede leer: Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado Ante las dudas, la cuenta oficial del Pacto Histórico (@PactoCol) publicó un mensaje en el que aseguró: “Aclaración: la única cuenta oficial del Pacto Histórico es @PactoCol. Otras cuentas con nuestro nombre no representan la posición del movimiento. No respaldamos agresiones personales”.

El mensaje también fue firmado por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. La cuenta falsa respondió: “De nada por apoyar el proyecto”. Le puede interesar: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías

Los mensajes de ciudadanos le pidieron a la cuenta oficial del Pacto Histórico que pague la verificación, puesto que sin ella queda perdida y pierde legitimidad frente a la falsa, que sí cuenta con una marquilla azul. Entérese: “El primer trabajo que tuve fue falsificando cédulas venezolanas”: Amaranta Hank, candidata al Senado por el Pacto Histórico

¿Quiénes se “quemaron” en su camino al Congreso?