Gobierno electo de Abelardo de la Espriella rechaza reforma tributaria de $21,9 billones

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella manifestó su rechazo a la intención del Gobierno saliente de impulsar una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $21,9 billones adicionales en 2027, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
A través de un pronunciamiento, el Gobierno electo sostuvo que los colombianos “no deben pagar los errores del Gobierno saliente” y afirmó que resulta inaceptable trasladar a ciudadanos, familias, emprendedores y sectores productivos el costo de cuatro años de lo que calificó como desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos.
Según el comunicado, la actual situación de las finanzas públicas es consecuencia de decisiones equivocadas adoptadas por la administración saliente y no de los colombianos. En ese sentido, señaló que intentar resolver la crisis mediante una nueva carga tributaria representa “una falta de respeto con millones de ciudadanos” que ya enfrentan los efectos de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre de los últimos años.
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El Gobierno electo aseguró que el país requiere recuperar la confianza, incentivar la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, en lugar de incrementar la carga impositiva sobre quienes sostienen la economía.
Asimismo, reiteró que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica basada en la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico. Agregó que la reconstrucción de la denominada “Patria Milagro” estará sustentada en una administración responsable y transparente de los recursos públicos.