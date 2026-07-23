Futuro de James Rodríguez está en el limbo, ¿qué pasará con el 10 de la Selección y en qué equipos suena?

El futuro de James Rodríguez Vuelve a estar en el centro de la atención del mercado de fichajes. Luego de finalizar su contrato con el Minnesota United y concluye su participación en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, el volante cucuteño quedó en libertad para negociar con cualquier club del mundo, una situación que varios equipos ya buscan aprovechar.

Uno de los destinos que vuelve a tomar fuerza es el fútbol mexicano, donde James dejó una buena imagen durante su paso por el Club León. Sin embargo, en esta oportunidad no sería el conjunto Esmeralda el interesado, sino uno de los clubes más grandes del país: el América.

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Según reveló el periodista mexicano Paco Montes, de Fox Sports, las directivas de las Águilas han mostrado un fuerte interés en incorporar al mediocampista colombiano como uno de los refuerzos de cara a la próxima temporada.

Montes, quien siguió de cerca la etapa de James en el fútbol mexicano, aseguró que el club capitalino analiza la posibilidad de realizar cuatro incorporaciones importantes, entre ellas la de un futbolista que acaba de disputar el Mundial de 2026.