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Futuro de James Rodríguez está en el limbo, ¿qué pasará con el 10 de la Selección y en qué equipos suena?

El Minnesota United le agradeció a James su paso por el club y el profesionalismo que mostró mientras vistió esos colores.

  • Luego del Mundial de Norteamérica, James Rodríguez disfrutó de unos días de descanso con sus hijos y amigos como Joao Félix, pero ahora se centrará en definir su futuro. FOTO GETTY
    Luego del Mundial de Norteamérica, James Rodríguez disfrutó de unos días de descanso con sus hijos y amigos como Joao Félix, pero ahora se centrará en definir su futuro. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El futuro de James Rodríguez Vuelve a estar en el centro de la atención del mercado de fichajes. Luego de finalizar su contrato con el Minnesota United y concluye su participación en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, el volante cucuteño quedó en libertad para negociar con cualquier club del mundo, una situación que varios equipos ya buscan aprovechar.

Uno de los destinos que vuelve a tomar fuerza es el fútbol mexicano, donde James dejó una buena imagen durante su paso por el Club León. Sin embargo, en esta oportunidad no sería el conjunto Esmeralda el interesado, sino uno de los clubes más grandes del país: el América.

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Según reveló el periodista mexicano Paco Montes, de Fox Sports, las directivas de las Águilas han mostrado un fuerte interés en incorporar al mediocampista colombiano como uno de los refuerzos de cara a la próxima temporada.

Montes, quien siguió de cerca la etapa de James en el fútbol mexicano, aseguró que el club capitalino analiza la posibilidad de realizar cuatro incorporaciones importantes, entre ellas la de un futbolista que acaba de disputar el Mundial de 2026.

América estudia la viabilidad del fichaje

Por el momento, el interés de América se encuentra en una fase inicial. De acuerdo con la información conocida, la dirigencia realiza sondeos para conocer las condiciones económicas y deportivas de James Rodríguez antes de dar un paso más firme por su contratación.

Al estar sin equipo, el colombiano tiene la posibilidad de negociar libremente con cualquier institución, lo que facilita las conversaciones al no existir un costo por transferencia. Sin embargo, el salario del mediocampista y las expectativas deportivas del jugador serán factores determinantes para que la operación pueda concretarse.

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Un interés que no es nuevo

Esta no es la primera vez que el nombre de James Rodríguez aparece vinculado con el América. Cuando terminó su etapa con el Club León, el conjunto azulcrema ya había sido relacionado con el colombiano durante el mercado de fichajes.

En aquella ocasión, los rumores nunca pasaron a una negociación definitiva y el volante terminó emprendiendo un nuevo camino en la MLS. Ahora, con el panorama completamente distinto y la posibilidad de llegar como agente libre, las Águilas vuelven a aparecer como una opción real para el capitán de la Selección Colombia.

Mientras tanto, James analiza las alternativas para definir el próximo capítulo de su carrera. Tras el Mundial y con el mercado de fichajes en pleno movimiento, el colombiano vuelve a ser uno de los nombres más atractivos entre los futbolistas que buscan nuevo destino.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto cuesta el traspaso de James Rodríguez al América de México?
El traspaso no tendría ningún costo de transferencia, ya que James Rodríguez se encuentra en condición de agente libre tras finalizar su contrato con el Minnesota United de la MLS. El Club América únicamente tendría que acordar el salario del jugador y las primas correspondientes para cerrar su vinculación.
¿James Rodríguez ya jugó en la Liga MX antes del interés del América?
Sí, James Rodríguez tuvo un paso previo por el fútbol mexicano jugando para el Club León. Después de finalizar esa etapa en el conjunto esmeralda, continuó su carrera en la Major League Soccer (MLS) con el Minnesota United.
¿Qué equipo de la Liga MX está interesado en fichar a James Rodríguez en 2026?
El Club América de México es el equipo interesado en contratar a James Rodríguez. Según información divulgada por el periodista Paco Montes de Fox Sports, las directivas de las Águilas analizan su incorporación como parte de un paquete de cuatro refuerzos tras la conclusión del Mundial de 2026.

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