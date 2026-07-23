Gas pimienta en colegio de San Vicente Ferrer causó emergencia: 22 estudiantes al hospital y evacuación total

Una emergencia se registró este miércoles 22 de julio en la Institución Educativa San Vicente Ferrer, en el Oriente antioqueño, luego de que un presunto aerosol con gas pimienta fuera activado al interior del plantel, lo que provocó afectaciones respiratorias y gastrointestinales en al menos 22 estudiantes y obligó a evacuar completamente la institución.
Aunque los primeros reportes hablaban de 15 estudiantes remitidos al hospital y posteriormente la Alcaldía informó sobre 18 afectados, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente Ferrer, sargento Jorge Alexander Gallego Arias, confirmó que finalmente fueron 22 los estudiantes atendidos en el centro asistencial.
”Cuando me retiré del hospital dejé 22 estudiantes en urgencias presentando estos síntomas”, señaló el oficial.
Entérese: Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana