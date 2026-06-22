Dólar cae $70 tras elección de Abelardo de la Espriella y toca mínimos de seis años

La contundente reacción de los mercados al resultado de la segunda vuelta presidencial ya comenzó a reflejarse en el precio del dólar. La moneda estadounidense abrió este lunes en $3.389,50, una caída de $70 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.459,53, alcanzando niveles que no se observaban desde febrero de 2020.
La jornada electoral del domingo dejó dos hitos históricos: una participación récord de 26,34 millones de votantes, equivalente al 63,6% del censo electoral, y una de las elecciones más cerradas de las últimas décadas. Abelardo de la Espriella se impuso por apenas 250.820 votos sobre Iván Cepeda, una diferencia de 0,96 puntos porcentuales.
Pese al estrecho margen, los inversionistas reaccionaron positivamente ante la llegada del presidente electo a la Casa de Nariño, prevista para el próximo 7 de agosto. El mercado interpreta su programa económico como una apuesta por el libre mercado, la disciplina fiscal y la recuperación de la confianza empresarial.
Durante las primeras operaciones de la jornada se negociaron US$35 millones en siete transacciones. El dólar registró un precio mínimo de $3.385 y un máximo de $3.400.
Le puede interesar: Dólar por debajo de los 3.500 y euro a $3.900 impulsan vacaciones de junio