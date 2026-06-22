Dólar cae $70 tras elección de Abelardo de la Espriella y toca mínimos de seis años

La contundente reacción de los mercados al resultado de la segunda vuelta presidencial ya comenzó a reflejarse en el precio del dólar. La moneda estadounidense abrió este lunes en $3.389,50, una caída de $70 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.459,53, alcanzando niveles que no se observaban desde febrero de 2020. La jornada electoral del domingo dejó dos hitos históricos: una participación récord de 26,34 millones de votantes, equivalente al 63,6% del censo electoral, y una de las elecciones más cerradas de las últimas décadas. Abelardo de la Espriella se impuso por apenas 250.820 votos sobre Iván Cepeda, una diferencia de 0,96 puntos porcentuales. Pese al estrecho margen, los inversionistas reaccionaron positivamente ante la llegada del presidente electo a la Casa de Nariño, prevista para el próximo 7 de agosto. El mercado interpreta su programa económico como una apuesta por el libre mercado, la disciplina fiscal y la recuperación de la confianza empresarial. Durante las primeras operaciones de la jornada se negociaron US$35 millones en siete transacciones. El dólar registró un precio mínimo de $3.385 y un máximo de $3.400. Le puede interesar: Dólar por debajo de los 3.500 y euro a $3.900 impulsan vacaciones de junio

Los mercados premian una agenda proempresa y proenergía

La reacción favorable no tomó por sorpresa a los analistas. Un comportamiento similar se observó tras la primera vuelta presidencial, cuando De la Espriella logró consolidarse como favorito en las encuestas y en los mercados financieros. Según JP Tactical, el optimismo de los inversionistas está directamente relacionado con las propuestas económicas planteadas por el mandatario electo. “El optimismo de los inversionistas responde a las propuestas del presidente electo de reactivar la exploración de petróleo y gas, autorizar el desarrollo de proyectos de fracking, fortalecer el gobierno corporativo de Ecopetrol y promover un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento del sector energético”, señaló la firma. La expectativa de una política económica más favorable para la inversión privada ha impulsado una reducción de la percepción de riesgo sobre Colombia, favoreciendo la entrada de capitales y fortaleciendo el peso colombiano frente al dólar. Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, indicó que, con base en los preconteos y escrutinios preliminares, existen suficientes elementos para considerar consolidada la victoria de De la Espriella. El analista agregó que el comportamiento positivo de los mercados podría extenderse durante las próximas semanas, aunque advirtió que uno de los principales desafíos de la nueva administración será el manejo de las finanzas públicas. La sostenibilidad fiscal, el control del gasto y la recuperación de la confianza de inversionistas y calificadoras serán algunos de los aspectos que seguirán de cerca los mercados.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Su elección impulsó la caída del dólar en el mercado local. Foto: Colprensa

Peso colombiano encuentra respaldo en las altas tasas de interés

Para Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, la fortaleza reciente del peso colombiano responde tanto al escenario político como a factores macroeconómicos que ya venían favoreciendo la moneda nacional. Según explicó, Colombia mantiene una de las tasas de interés reales más altas del mundo, lo que continúa atrayendo inversionistas internacionales interesados en operaciones de carry trade, una estrategia que busca aprovechar los diferenciales de tasas entre países. A esto se suma el programa económico del presidente electo, construido alrededor de mensajes de crecimiento económico, confianza empresarial y disciplina fiscal. “El programa promercado de De La Espriella, enfocado en el crecimiento, la confianza empresarial y la rigurosidad fiscal junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, es visto con buenos ojos por los inversores”, explicó Mendoza. No obstante, el experto considera que la estrecha diferencia en los resultados electorales podría generar interrogantes sobre la gobernabilidad y la capacidad de construir consensos políticos en el Congreso. “El mercado cambiario podría asimilar la victoria de De la Espriella como una amortiguación frente a la devaluación estructural, lo que podría impulsar al peso a ganar terreno frente al dólar en las próximas horas”, agregó. Entérese: Abelardo de la Espriella: del litigio y el emprendimiento a la Presidencia de Colombia

La geopolítica y el petróleo siguen marcando el rumbo de los mercados

Aunque las elecciones colombianas dominaron la atención de los inversionistas locales, los mercados internacionales continúan atentos a los acontecimientos en Oriente Medio. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo uno de los principales factores de riesgo para la economía global. Sin embargo, la primera ronda de conversaciones diplomáticas entre ambos países dejó señales positivas. Los países mediadores, Qatar y Pakistán, informaron que Washington y Teherán acordaron una hoja de ruta para avanzar hacia un acuerdo definitivo durante los próximos 60 días. Además, se establecieron mecanismos para garantizar la navegación comercial en el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Estas noticias ayudaron a moderar las preocupaciones de los mercados y generaron presión bajista sobre los precios internacionales del petróleo. Lea más: Histórica revaluación del peso colombiano; el dólar alcanza su nivel más bajo desde 2010

El petróleo corrige tras avances en las negociaciones con Irán

Los precios del crudo registraban caídas este lunes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que se habían logrado avances en las conversaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz permanecía abierto. El petróleo Brent descendía US$1,46, equivalente a 1,8 %, hasta ubicarse en US$79,11 por barril, luego de haber superado los US$82 durante las primeras horas de negociación. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) se negociaba cerca de los US$76 por barril. Los analistas también atribuyeron la corrección de los precios al anuncio del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sobre la reactivación de exportaciones petroleras y la liberación de algunos activos congelados. Giovanni Staunovo, analista de UBS, explicó que el regreso del petróleo iraní al mercado representa una fuente adicional de oferta que contribuye a aliviar las presiones sobre los precios internacionales. En medio de este contexto internacional y del entusiasmo que despertó el resultado electoral en Colombia, los mercados comienzan la semana apostando por una mayor estabilidad económica y por un fortalecimiento adicional del peso colombiano frente al dólar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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