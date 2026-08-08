Lo que se sabe del traslado de Epa Colombia a cárcel de Ibagué por presuntos privilegios

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña. La decisión se produjo en el marco de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno frente al sistema penitenciario y, según información conocida por medios nacionales, estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión que tenía Barrera Rojas en Bogotá. El traslado también hizo parte de una jornada más amplia de movimientos de internos. En total, 103 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes establecimientos penitenciarios del país.

En días pasadas, reapareció Epa Colombia y su apariencia física generó desconcierto entre sus seguidores.

Epa Colombia fue trasladada a la cárcel La Picaleña de Ibagué

Barrera Rojas salió de la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá y fue llevada a La Picaleña, en Ibagué, donde continuará cumpliendo su condena en el pabellón destinado para mujeres privadas de la libertad. La decisión se conoce después de varios episodios que generaron cuestionamientos sobre su permanencia en la instalación policial. Según reportes de medios nacionales, entre los asuntos que fueron objeto de revisión estuvieron el supuesto ingreso y uso de teléfonos celulares, el cumplimiento de las normas internas y otros incidentes registrados durante su reclusión. También fueron mencionados presuntos procedimientos estéticos realizados durante su permanencia en el lugar, aunque estos señalamientos hacen parte de las situaciones reportadas públicamente y no equivalen, por sí mismos, a una sanción judicial. La Escuela de Carabineros tampoco corresponde a un establecimiento penitenciario ordinario para la población condenada. Allí han permanecido personas vinculadas con procesos de alto perfil, particularmente relacionados con corrupción y otros casos especiales.

¿Por qué Epa Colombia estaba recluida en Bogotá?

Daneidy Barrera fue inicialmente recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. En agosto de 2025, su defensa consiguió que fuera trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía. La empresaria cumple una condena impuesta por la justicia colombiana por hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019, cuando protagonizó actos vandálicos contra una estación de TransMilenio en el sur de Bogotá. La sentencia contempla una pena de cinco años y dos meses de prisión, de acuerdo con los informes sobre la decisión judicial, por los delitos de instigación a delinquir con multas terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público colectivo u oficial. La condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: