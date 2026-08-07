Gobierno Trump anuncia USD 1.000 millones de apoyo a gobierno de De la Espriella y promete revisar aranceles

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes un paquete de apoyo de 1.000 millones de dólares al gobierno del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella, en lo que marca un giro radical en las relaciones entre Washington y Bogotá tras los años de tensión durante la administración de Gustavo Petro. “Como piedra angular de esta asociación renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar al Gobierno del presidente de la Espriella en la consecución de nuestros objetivos comunes”, informó el Departamento de Estado. El anuncio también incluye la revisión de los aranceles que Estados Unidos impuso a Colombia durante el gobierno saliente.

A partir del mejoramiento de las relaciones, Estados Unidos espera fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia en la lucha conjunta contra las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales, entre otras cosas mediante el despliegue de tecnología estadounidense, la optimización del gasto en defensa para que sea más eficiente, la creación de interoperabilidad y la realización de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses. La cooperación también incluye esfuerzos para desarticular las operaciones de las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales mediante la congelación de activos y el enjuiciamiento de quienes las financian y sostienen. Además, se pretende ampliar “significativamente las operaciones de erradicación de la coca y de interceptación de cocaína”. En materia económica, Estados Unidos colaborará con Colombia para contribuir a los fondos internacionales de ayuda y a futuros paquetes de asistencia humanitaria que ayuden a las comunidades colombianas a recuperarse de posibles inundaciones, sequías y otros desastres naturales relacionados con El Niño. “Poner en marcha un diálogo bilateral para la prosperidad que sirva de plataforma para estabilizar la economía colombiana, fortalecer sus sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones en minerales críticos y crear nuevas oportunidades para los inversores estadounidenses”, anunció el gobierno de Estados Unidos. Horas antes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó a De la Espriella por su investidura y afirmó que la administración Trump espera “trabajar estrechamente” con su gobierno.