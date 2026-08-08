De la Espriella anuncia “mano de hierro” contra las estructuras criminales luego del traslado de 117 presos

El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella confirmó, oficialmente, el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de “alto perfil” y vinculadas a “procesos de negociación de paz”.
Esta operación comenzó horas antes de la posesión este 7 de agosto de De la Espriella y marca una de las primeras decisiones de la nueva administración en materia de seguridad y control penitenciario.
La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por instrucción directa del jefe de Estado, según informó la Oficina de Prensa de la Presidencia.
De acuerdo con el Gobierno, “los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne”.
La administración de De la Espriella aseguró que esto busca reforzar el control sobre las cárceles e impedir que las estructuras criminales continúen utilizando los centros penitenciarios para mantener o coordinar actividades delictivas.
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