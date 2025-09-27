Más de 500 líderes empresariales rechazaron el llamado de Petro a desobediencia militar en Estados Unidos

Empresarios dicen que las palabras de Petro fueron “inaceptables”

En la carta, los firmantes calificaron las palabras de Petro como “inaceptables”, argumentando que representan una actitud irresponsable e irrespetuosa hacia una nación aliada. Según el documento, el presidente se presentó como un “agresivo activista”, incitando a los militares estadounidenses a actos de rebeldía contra su propio gobierno.

El presidente Gustavo Petro dio un discurso muy polémico en Nueva York junto con Roger Waters, el legendario cofundador de Pink Floyd. FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES DE ROGER WATERS.

El pronunciamiento enfatiza que esta posición no refleja el sentir de millones de colombianos que defienden la diplomacia, el respeto entre países y la observancia de las constituciones tanto de Colombia como de sus aliados internacionales.

Defensa del respeto internacional y rechazo a la injerencia

Los firmantes resaltan que, si bien existe un consenso global sobre la necesidad de promover salidas pacíficas a los conflictos y proteger a la población civil de la guerra, no es admisible que un jefe de Estado intervenga en asuntos internos de otra nación. En ese sentido, alertan que alimentar nuevas violencias a través de declaraciones de este tipo solo agrava la tensión internacional.

Posibles repercusiones diplomáticas

La carta también insta al presidente colombiano a actuar con mayor responsabilidad en el manejo de las relaciones internacionales y a cumplir con la Constitución en el ejercicio de sus funciones. Los empresarios y líderes advierten que sus actos tienen consecuencias directas sobre la nación, los ciudadanos y las familias colombianas. Aunque la Casa de Nariño no ha emitido una respuesta oficial a este pronunciamiento, el rechazo del sector empresarial y gremial refleja la preocupación por los efectos que las declaraciones del mandatario puedan tener en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, uno de los principales aliados comerciales y políticos de Colombia.

El retiro de la visa a Petro no implica una ruptura de relaciones bilaterales

Por otro lado, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, se pronunció tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar la visa al presidente colombiano, hecho que calificó como una señal diplomática de inconformidad frente a la intervención del mandatario en asuntos internos de ese país.