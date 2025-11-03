DIM vence a Envigado por la mínima y se acerca a la final de Copa

Los aficionados que llegaron a las tribunas del estadio prendieron, durante los últimos minutos del encuentro, las linternas de sus celulares, a modo de protesta por la oscuridad y como una manera de que el escenario deportivo se iluminara. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Léyser Chaverra, por lo general eficaz pateando penaltis, erró su segundo cobro desde que llegó al Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El equipo antioqueño continúa demostrando solidez bajo el mando de Restrepo y mantiene vivo su sueño de disputar la final de la Copa. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Con este resultado, el DIM toma ventaja en la serie y buscará sellar su clasificación a la final en el partido de vuelta, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot ante su afición. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Envigado afronta este tramo de la competencia con la presión de su situación institucional, ya que se prepara para disputar la segunda división del fútbol colombiano en 2026. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Por su parte, el conjunto dirigido por Andrés Orozco mostró carácter y orden defensivo, pero no logró inquietar el pórtico custodiado por de Washington Aguerre. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

La victoria, aunque por la mínima, le da una crucial ventaja al equipo de Alejandro Restrepo para definir la serie en el Atanasio. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) dio un paso importante hacia la final de la Copa BetPlay al vencer por la mínima diferencia a Envigado F.C. en el Polideportivo Sur, en el partido de ida de la semifinal. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El único tanto del compromiso llegó gracias a Diego Moreno, quien con “doble cabezazo en el área” definió con precisión y darle la ventaja al equipo de Alejandro Restrepo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

03 de noviembre de 2025

2025-11-03 21:0:43

El Deportivo Independiente Medellín dio un paso firme hacia la final de la Copa BetPlay al vencer 0-1 a Envigado en el Polideportivo Sur. Con un gol en los minutos finales, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo logró una victoria clave en el partido de ida de las semifinales, quedando con una ventaja importante de cara al juego de vuelta en el estadio Atanasio Girardot.