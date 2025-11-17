Festival del Globo llena de color el cielo de León, México

-
El cielo de León, en el estado de Guanajuato, México volvió a convertirse este año en un espectáculo visual durante el Festival Internacional del Globo 2025, uno de los eventos aerostáticos más importantes de América Latina. Foto: AFP
En esta edición, el festival reunió a más de 200 globos provenientes de más de 25 países, entre ellos llamativas figuras de dinosaurios, capibaras, tiburones y diseños especiales que captaron la atención de los asistentes desde el primer amanecer. Foto: AFP
Durante tres días consecutivos, el cielo guanajuatense se llenó de globos de todos los colores, tamaños y formas, creando un paisaje único que atrajo a miles de turistas nacionales e internacionales. Foto: Xinhua
Las actividades iniciaron antes del amanecer del pasado sábado 15 de noviembre con los tradicionales despegues en masa, una de las una de las escenas más esperadas del festival, y continuaron a lo largo de tres días con demostraciones, exhibiciones y presentaciones musicales. Foto: Xinhua
Este evento, que ha congregado a cientos de miles de espectadores, no es solo un festival, sino una tradición que transforma el horizonte mexicano en un mosaico flotante de color, forma y tecnología. Foto: Xinhua
La diversidad de las máquinas voladoras es tan asombrosa como su cantidad, con diseños que van más allá de las esferas tradicionales. Foto: AFP
El carácter internacional del FIG 2025 es incuestionable: los globos y sus pilotos han llegado a León procedentes de más de 25 países diferentes. Foto: Xinhua
Países de Europa, Asia y toda América se dan cita para compartir técnicas y, más importante aún, para ofrecer un espectáculo inolvidable a las familias mexicanas y a los turistas globales. Foto: Xinhua
