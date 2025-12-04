Nacional gana el clásico y sigue soñando con la final

-
El primer gol del compromiso llegó al minuto 25, cuando el juvenil sensación Juan Manuel Rengifo apareció en el área para definir con gran categoría. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Con esta victoria, Nacional llegó a ocho puntos y se consolidó como uno de los protagonistas del Grupo A, mientras que el Medellín apenas suma dos unidades, quedando matemáticamente eliminado de la carrera por el título. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
La derrota selló una jornada triste para el ‘Poderoso’, que quedó matemáticamente eliminado del campeonato. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
En el encuentro se vio mucho mejor el equipo verde, que supo aprovechar sus oportunidades y manejar los tiempos del partido ante su eterno rival. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Medellín, obligado por la necesidad, intentó reaccionar en el inicio del segundo tiempo pero se encontró con un equipo verde ordenado que en el al minuto 54 por intermedio de Alfredo Morelos, aprovechó un descuido defensivo para marcar el segundo tanto. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Sobre el cierre del partido el DIM logró descontar gracias a un penal convertido por su goleador Francisco Fydriszewski, cuando ya transcurría el minuto 93, un tanto que únicamente sirvió para maquillar el marcador. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Con el marcador en contra, Alejandro Restrepo, director técnico del DIM movió sus fichas, buscando variantes en el ataque para intentar descontar y aferrarse a un milagro. Sin embargo, el esfuerzo fue tardío. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El triunfo en el clásico no solo le permitió a Nacional celebrar ante su rival de patio, sino que también le dio un impulso anímico de cara a la última fecha de los cuadrangulares, donde todavía mantiene vivas sus aspiraciones de llegar a la gran final. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Quien parece que no supo manejar la frustración fue el arquero uruguayo Washington Aguerre, quien al final del encuentro terminó peleando con Mateus Uribe, a quien, en las imágenes de televisión, se vio que le intentó meter la toalla que tenía por la boca. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Nacional gana el clásico y sigue soñando con la final
El clásico paisa 342 correspondiente a la Fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay II fue para Atlético Nacional que se impuso 2-1 al Independiente Medellín, el resultado le permiten al cuadro verde mantener viva la ilusión de llegar a la final del torneo