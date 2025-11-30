El Oriente antioqueño vibró con el Clásico El Colombiano

-
El Oriente antioqueño vibró este domingo con la edición número 52 del Clásico El Colombiano, el certamen de ciclismo recreativo más tradicional de Colombia, que volvió a llenar de color, emoción y pedalazos las vías de esta región. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
800 participantes se dieron cita para asumir el reto en dos recorridos: un trazado de 113 kilómetros para los más experimentados y otro de 63 kilómetros, pensado para quienes buscaban desafiar sus límites en una ruta exigente pero accesible. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
La jornada comenzó temprano, con el sol apenas asomándose sobre las montañas del Oriente. Equipados con sus bicicletas, uniformes y una gran dosis de entusiasmo, los ciclistas alinearon sus ruedas en un evento que, año tras año, fortalece la cultura del deporte, el encuentro familiar y el amor por el ciclismo recreativo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
Las emociones comenzaron a las 6:00 de la mañana con el reto del gran fondo, con salida y llegada en El Retiro, pasando por La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral y Rionegro, alcanzando un desnivel positivo de 2.060 metros. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
La segunda distancia fue de 63 kilómetros, con un ascenso total de 780 metros, abierta tanto a bicicletas de ruta como de ciclomontañismo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
La acogida fue notable: tanto participantes como acompañantes destacaron la organización, la seguridad en la vía y la oportunidad de compartir un espacio deportivo en uno de los paisajes más representativos de Antioquia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
Miguel Pajón se impuso, en solitario, en el recorrido 63 kilómetros del Clásico EC. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
La edición número 52 del Clásico del periódico El Colombiano se llevó a cabo en las desafiantes y escénicas carreteras del Oriente antioqueño, atrayendo a una marea de ciclistas que reafirmaron la pasión de la región por el deporte de las bielas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
El evento, que se ha convertido en un emblema para la comunidad ciclista nacional, contó con una participación masiva y entusiasta. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
La jornada fue una celebración del deporte, la salud y la comunidad. El Oriente antioqueño, con sus montañas onduladas y sus vistas panorámicas, sirvió como un telón de fondo espectacular. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
bookmarkshare
El Oriente antioqueño vibró con el Clásico El Colombiano
Las carreteras del Oriente antioqueño se llenaron de energía y pasión con la edición 52 del Clásico El Colombiano, un evento recreativo que reunió a 800 ciclistas en dos exigentes recorridos.