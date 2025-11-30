El Oriente antioqueño vibró con el Clásico El Colombiano

La jornada comenzó temprano, con el sol apenas asomándose sobre las montañas del Oriente. Equipados con sus bicicletas, uniformes y una gran dosis de entusiasmo, los ciclistas alinearon sus ruedas en un evento que, año tras año, fortalece la cultura del deporte, el encuentro familiar y el amor por el ciclismo recreativo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.