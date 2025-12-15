Magia navideña invade los centros comerciales en Medellín

-
El Tesoro, Parque Comercial. Los centros comerciales de la ciudad y el Valle de Aburrá también se han convertido en protagonistas de la celebración, al ofrecer espacios llenos de luz, color y actividades para todas las edades. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Santafé. En cada centro comercial, las familias pueden disfrutar de conciertos, shows interactivos, recorridos temáticos y actividades diseñadas especialmente para los más pequeños en compañía de los adultos. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Viva Envigado. Desde finales de noviembre, estos lugares han preparado una variada programación que combina la tradición con la innovación. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
El Tesoro, Parque Comercial. Los centros comerciales de Medellín y el Valle de Aburrá han asumido un papel protagonista, transformándose en verdaderos templos de luz, color y actividad, ampliando la oferta de entretenimiento festivo para quienes buscan disfrutar de un ambiente seguro, cómodo y completamente inmersivo. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Arkadia. La decoración y programación navideña responde a una clara necesidad de la ciudadanía de encontrar espacios llenos de fantasía y tradición cercanos a sus hogares. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Santafé. Sus árboles gigantes, pistas de patinaje, presentaciones artísticas y espectáculos luminosos amplían la oferta para quienes buscan disfrutar de un ambiente festivo sin salir de la ciudad. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Viva Envigado. La competencia es feroz y beneficia al consumidor, cada centro comercial se esfuerza por presentar el Árbol de Navidad más impactante, las decoraciones temáticas más innovadoras y las atracciones familiares más atractivas. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
El Tesoro, Parque Comercial. Los recintos comerciales han entendido que la Navidad se vive a través de la experiencia colectiva. Por ello, la programación va mucho más allá de la decoración estática. Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Arkadia. Además de la oferta visual y artística, muchos centros comerciales han fortalecido sus experiencias al aire libre con zonas de nieve artificial, desfiles navideños, talleres creativos y espectáculos itinerantes para disfrute de los visitantes Foto: Camilo Suárez Echeverry
-
Centro comercial Viva Envigado. Estas iniciativas no solo dinamizan la actividad comercial en uno de los meses más importantes del año, sino que también consolidan a Medellín y su Área Metropolitana, como una de los lugares con mayor espíritu navideño en Colombia Foto: Camilo Suárez Echeverry
Magia navideña invade los centros comerciales en Medellín
La Navidad llegó con fuerza a Medellín y no solo ilumina sus calles principales. Los centros comerciales de la ciudad se suman a la magia con árboles gigantes, shows de luces y actividades familiares que convierten cada visita en una experiencia festiva.