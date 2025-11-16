Gran rodada a Palmas calienta el Clásico El Colombiano

De esta manera, ya queda todo listo para que el próximo 30 de noviembre, en el Oriente Antioqueño se viva de nuevo la gran fiesta del Clásico El Colombiano. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

A lo largo del recorrido, los deportistas se distribuyeron en pequeños grupos, algunos buscando ritmo, otros afinando técnica y muchos simplemente disfrutando del paisaje y la camaradería propia del ciclismo local. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

La subida a Palmas, reconocida por su exigente inclinación y sus curvas retadoras, sirvió como escenario ideal para medir el estado físico antes de la competencia oficial. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El evento que en 2025 cumple con su edición 52, ya es tradicional en Antioquia y cuenta con un componente social especial, ya que los fondos recaudados se usan para fortalecer los proyectos educativos y sociales de entidades sin ánimo de lucro. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Hay que recordar que el Clásico El Colombiano cuenta con categorías para hombres y mujeres así: Open para corredores de 18 a 35 años, Master A (36 a 50 años), Master B (51 a 60 años) y Master C (61 años en adelante). Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El ambiente estuvo marcado por la emoción propia de la previa, con ciclistas aficionados, equipos juveniles, corredores experimentados y familias enteras que acompañaron el inicio de esta jornada de preparación. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Desde muy temprano, los participantes llegaron puntuales a la línea de salida para emprender el ascenso que pone a prueba la resistencia, la concentración y la fortaleza mental de cada corredor. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Con la colaboración del Inder los corredores que ya están inscritos para el Clásico El Colombiano realizaron la ruta de la ciclovia desde la Zona GW en el sector de San Diego hasta Terra Viva Palmas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

La idea en el recorrido de 16 kilómetros era que los corredores inscritos pudieran hacer un entrenamiento acompañados por el director del Clásico El Colombiano, Luis Fernando Saldarriaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

La montaña de Palmas volvió a ser protagonista del ciclismo antioqueño con la masiva rodada de entrenamiento del Clásico El Colombiano, una cita que reunió a cientos de competidores que se alistan para disputar la edición 2025. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Gran rodada a Palmas calienta el Clásico El Colombiano

16 de noviembre de 2025

2025-11-16 19:50:21

La vía a Palmas se convirtió hoy en el punto de encuentro de cientos de ciclistas que afinan su preparación para el Clásico El Colombiano 2025. Con disciplina, energía y un ambiente de competencia amistosa, los inscritos participaron en una rodada de entrenamiento previa a la carrera del 30 de noviembre.