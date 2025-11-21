Envigado enciende su alumbrado y da inicio a la Navidad

El encendido navideño tiene un triple propósito: resaltar la belleza intrínseca del municipio, impulsar la economía local y fortalecer el turismo en la región del Aburrá Sur. Foto: Juan Antonio Sánchez

Los parques centrales, los corredores peatonales, los puentes y las fachadas icónicas del municipio han sido adornados, creando puntos de encuentro y admiración para los habitantes y los visitantes. Foto: Juan Antonio Sánchez

Las más de $12.000 figuras navideñas que componen la decoración, han sido diseñadas para contar una historia, con elementos tradicionales de la Navidad fusionados con detalles que resaltan la identidad y la belleza propia de Envigado. Foto: Juan Antonio Sánchez

La magnitud de la decoración es impresionante: la instalación se extiende a lo largo de $10 kilómetros de las principales vías del municipio, transformando el paisaje urbano en un verdadero corredor de fantasía lumínica. Foto: Juan Antonio Sánchez

El concepto central del alumbrado de este año es “Destellos de Navidad”, una temática que busca reflejar el brillo, la magia y la esperanza asociados a estas fechas. Foto: Juan Antonio Sánchez

Calles, parques y avenidas se llenaron de vida con el alumbrado 2025, una propuesta que busca unir a las familias en torno a la magia de diciembre y dar un impulso a la economía del municipio. Foto: Juan Antonio Sánchez

Las luces, que estarán disponibles para el disfrute de la comunidad hasta el 18 de enero de 2026, incluyen estructuras gigantes, pasajes temáticos, adornos tradicionales y atractivos visuales pensados para todas las edades. Foto: Juan Antonio Sánchez

Al ser los primeros en iluminarse, Envigado atrae a visitantes que buscan anticipar la alegría navideña, lo que se traduce en un aumento en las actividades comerciales y el sector de servicios. Foto: Juan Antonio Sánchez

Con esta iluminación, Envigado se convierte en el primer municipio antioqueño en inaugurar su temporada navideña. Foto: Juan Antonio Sánchez

Más de 12.000 figuras brillan en 10 kilómetros de recorrido, invitando a propios y visitantes a disfrutar una Navidad llena de tradición y color este municipio del sur del Valle del Aburrá. Foto: Juan Antonio Sánchez

El municipio de Envigado dio inicio oficial a la temporada navideña con el encendido de su tradicional alumbrado. Este año, la propuesta lleva por nombre “Destellos de Navidad”. Foto: Juan Antonio Sánchez

bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Envigado enciende su alumbrado y da inicio a la Navidad

21 de noviembre de 2025

2025-11-21 21:59:33

La “Ciudad Señorial” encendió esta noche su alumbrado navideño y marcó oficialmente el inicio de sus festividades decembrinas. Bajo la temática “Destellos de Navidad”, más de 12.000 figuras iluminan 10 kilómetros del municipio, que se convierte en el primero de Antioquia en inaugurar su temporada de luces.