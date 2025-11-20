Descubren en La Tatacoa nueva especie de tortuga prehistórica y la nombran en homenaje a Shakira

El nombre suena a canción, pero pertenece a un fósil: Shakiremys colombiana, una nueva especie y un nuevo género de tortuga prehistórica, fue descrita y publicada en Papers in Palaeontology, a partir de dos ejemplares hallados en el desierto de La Tatacoa. Vivió hace unos 13 millones de años y hoy se abre paso en la literatura científica por dos razones: su rareza evolutiva y el homenaje que rinde a Shakira.
El descubrimiento ocurrió cerca del centro poblado La Victoria, en pleno Bioma de La Venta, una de las regiones fósiles más importantes del trópico suramericano. Allí, un equipo de la Universidad del Rosario y el Museo de La Tatacoa recuperó un cráneo completo y dos caparazones articulados, un nivel de preservación inusual en tortugas fósiles de la zona. El trabajo de excavación, preparación y estudio tomó alrededor de dos años y medio.
Llamarla Shakiremys no fue un gesto casual. Según los investigadores, la denominación honra a “una de las artistas musicales más importantes que ha tenido el país y Latinoamérica”, además de reconocer la singularidad del fósil.