San Antonio de Prado revela 197 especies de plantas epífitas en nueva guía de biodiversidad

En San Antonio de Prado, uno de los cinco corregimientos de Medellín, los árboles guardaban un secreto en sus ramas: 183 especies de plantas epífitas que hasta ahora no habían sido inventariadas en detalle. Ese universo, acompañado de otras catorce especies que crecen sobre rocas o en el suelo, fue registrado en la Guía de Plantas Epífitas de San Antonio de Prado, presentada por el Distrito. El documento reúne un total de 197 especies, de las cuales 34 son endémicas de Colombia y 16 existen únicamente en Antioquia, una riqueza que convierte a este corregimiento en un verdadero laboratorio de biodiversidad.
La idea de elaborar la guía nació de un proceso más amplio de conservación. “Como Distrito hemos venido adquiriendo predios en las cuencas abastecedoras de acueductos, tal como lo establece la Ley 99. Allí hemos trabajado en restauración ecológica y en el cuidado de la biodiversidad. La guía surge de ese esfuerzo por visibilizar lo que habita en estas reservas y empezar a divulgar la riqueza que estamos encontrando”, explicó Fabio Saldarriaga Rivera, ingeniero forestal de la Secretaría de Medio Ambiente.
El inventario se desarrolló entre julio de 2024 y abril de 2025, en cuatro reservas de acueducto: Limona Manguala (145 ha), La Larga (124 ha), Astilleros (80 ha) y La Verde (35 ha). Allí, un equipo del Jardín Botánico, como operador de un contrato de Ciencia y Tecnología con el Distrito, recorrió senderos, colectó especímenes en floración y los llevó al herbario para su identificación. Yudy Alejandra Gallego, bióloga botánica del Jardín botánico de Medellín que trabajó en la investigación recuerda el asombro que causaron los hallazgos: “Uno no cree que tan cerca de Medellín, en un territorio con tanta intervención humana, todavía existan lugares con semejante diversidad. Eso hace que estos bosques sean tan valiosos”.