El ave que solo existe en Colombia y fue captada bajo la lluvia: así es el barbudito paramuno

Una fotografía capturada entre la lluvia y la neblina convirtió a una especie única de colibrí en protagonista inesperado de las redes sociales. Se trata del Oxypogon guerinii, conocido comúnmente como barbudito paramuno o colibrí chivito de Bogotá, una joya endémica que solo habita en los páramos andinos de Colombia y que ahora despierta admiración más allá de la ornitología.
Lea también: Avistamiento histórico: 13 cóndores andinos fueron vistos en el páramo del Almorzadero en Santander
El responsable del registro viral fue el fotógrafo de naturaleza Juan Camilo Quintero, quien compartió en su cuenta de Instagram (@foto_sintesiss_) una imagen del diminuto ave en su hábitat natural, y así, lo que parecía un retrato más se transformó en una celebración de la riqueza biológica colombiana. “Fue un reto poderlo registrar ya que el clima estaba en nuestra contra”, escribió Quintero sobre el tema. “Pero si algo he aprendido a lo largo de los años es que un ‘mal clima’ también hace parte de la naturaleza y se le puede sacar el máximo provecho”.