Desaprobación popular, escándalos judiciales e inseguridad: las 3 causas de la caída de Dina Boluarte en Perú

La caída de Dina Boluarte, la presidenta que duró 35 meses en la presidencia del Perú, era un hecho predecible tras la pobre aceptación de la ciudadanía, los escándalos acumulados de supuesta corrupción y la oleada de inseguridad que machaca a las principales ciudades.
El Congreso de Perú la destituyó en la madrugada de este viernes, tras aprobar un juicio político y realizar una votación con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.
Tras ser relevada del cargo, la presidencia fue asumida por el jefe del legislativo, José Jerí Oré, hasta julio de 2026.