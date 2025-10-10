Video | La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”

La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, reaccionó con emoción y gratitud al enterarse de la noticia que definió como “un reconocimiento al pueblo venezolano”. En un video difundido por su equipo de prensa, la líder opositora —que vive en la clandestinidad— exclamó entre risas y lágrimas: “¡Estoy en shock! ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, en conversación con su aliado Edmundo González Urrutia, exiliado en España. La dirigente, emocionada, recibió la noticia a través de una llamada del secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, a quien agradeció el reconocimiento “en nombre del pueblo venezolano”. “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, expresó Machado durante la conversación.

La líder opositora insistió en que el galardón no le pertenece solo a ella, sino a millones de venezolanos que han resistido en medio de la adversidad. “Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, dijo. Del otro lado de la línea, Harpviken respondió con sencillez: “Usted se lo merece”. La escena, íntima y simbólica, marcó un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela, con Machado convertida no solo en referente opositor, sino en la primera Nobel de la Paz del país. Entérese: Los confusos mensajes con los que Petro reaccionó al Nobel de María Corina Machado: ¿le quiso “bajar la caña”? En contexto: María Corina Machado, la opositora que quiere libertar a Venezuela, ganó el Nobel de Paz 2025

La carrera de Machado que la llevó al Nobel

El Comité Noruego del Nobel destacó que Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El anuncio la convirtió en la primera venezolana en recibir el Nobel de la Paz. “Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, afirmó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, al destacar que la opositora “ha permanecido en el país pese a enfrentar serias amenazas contra su vida”, lo que, dijo, “ha inspirado a millones”. Lea también: María Corina Machado asegura que el círculo de Maduro ya lo está traicionando con negociaciones secretas Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro reivindicó su reelección pese a las denuncias de fraude. Su aliado político, Edmundo González Urrutia, asumió la candidatura tras la inhabilitación de Machado y posteriormente se exilió en España. El reconocimiento del Nobel llega en medio de un clima político tenso. En las últimas semanas, circuló el rumor de que Machado se encuentra refugiada en la embajada de Estados Unidos en Caracas, algo que el régimen de Maduro no ha confirmado ni desmentido. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, insinuó públicamente esa posibilidad.

Para el Comité, la dirigente se ha convertido en una figura unificadora dentro de una oposición históricamente fragmentada y en símbolo de la resistencia democrática en un país que —en palabras de Frydnes— “ha pasado de ser próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”.

Bloque de preguntas y respuestas