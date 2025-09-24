Descubren en el páramo de Sonsón una orquídea única en el mundo que rinde homenaje al cacique Maitamá

En el páramo de Sonsón, Antioquia, apareció una nueva especie de orquídea que nadie había descrito antes: la Pleurothallis maitamae. Su hallazgo, publicado en la revista Phytotaxa, confirma que estos ecosistemas aún guardan especies invisibles para la ciencia, mientras que el nombre con el que fue bautizada enlaza la memoria indígena con la biodiversidad que sobrevive en las montañas andinas.
La historia comenzó en 2019, cuando un grupo de estudiantes publicó en la plataforma NaturaLista Colombia unas fotografías tomadas durante una caminata por los cerros de Sonsón. Aquellas imágenes, que parecían un registro más de flora silvestre, llamaron la atención de especialistas internacionales, quienes advirtieron que se trataba de una especie nunca antes descrita.
El trabajo de descripción formal lo lideraron los botánicos Yudy Gallego Franco, David Sánchez Gómez y Mark Wilson, uno de los mayores expertos mundiales en Pleurothallidinae —una subtribu de la subfamilia Epidendroideae de la familia de las orquídeas—. Tras años de observaciones, disecciones y análisis comparativos, confirmaron que no había duda: se trataba de una especie nueva, conocida ahora como la “orquídea Maitamá”, un tesoro que crece entre los 2.600 y los 3.300 metros de altitud, en la transición entre el bosque altoandino y el subpáramo.