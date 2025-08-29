Descubren nueva especie de orquídea en Colombia y su nombre le rinde homenaje a Jorge Velosa

Colombia reafirma su lugar como epicentro mundial de la biodiversidad con el hallazgo de una nueva especie de orquídea en la Cordillera Oriental. Se trata de la Pleurothallis velosana, una planta endémica que crece en bosques húmedos montanos entre los 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, en zonas comprendidas entre Arcabuco, en Boyacá, y Virolín, en Santander. En esta oportunidad, el descubrimiento no solo amplía el inventario botánico del país, también conecta la ciencia con la cultura: la especie fue bautizada en honor a Jorge Luis Velosa Ruiz, músico, compositor, escritor, médico veterinario y símbolo de la tradición campesina colombiana.
El registro inicial se remonta a 2022, cuando John Freddy Rojas Molina, habitante de la región, fotografió por primera vez una orquídea que no correspondía a ninguna descrita. La imagen llegó al biólogo Mario Alexei Sierra Ariza, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad del Tolima y asistente en el Jardín Botánico Alejandro von Humboldt, quien junto con el profesor Mark Wilson, del Colorado College, confirmó que se trataba de una especie inédita. A partir de ese momento se emprendieron nuevos recorridos para recolectar material, conocer su ecología y realizar un análisis comparativo con especies morfológicamente cercanas. “Coincidimos en que era una nueva especie, y a partir de allí emprendimos recorridos adicionales para conocer su ecología, distribución y respaldar el hallazgo con literatura científica”, explicó Sierra Ariza a EL COLOMBIANO.