Del polen a los tardígrados: las imágenes microscópicas más asombrosas del concurso Nikon 2025

El universo microscópico volvió a deslumbrar cuando Nikon Instruments Inc. anunció a los ganadores de la 15ª edición del concurso Small World in Motion, certamen que cada año reúne las imágenes en movimiento más sorprendentes registradas a través del microscopio.

En 2025, el primer lugar lo obtuvo el estadounidense Jay McClellan, un ingeniero retirado que convirtió su pasión por la microscopía en una ventana poética hacia procesos invisibles de la naturaleza.

Su video ganador captó la autopolinización de una pequeña flor silvestre, la Veronica serpyllifolia, conocida como “thymeleaf speedwell”, y así lo que a simple vista sería apenas una maleza común se convirtió, bajo el lente y la paciencia de McClellan, en un espectáculo biológico: una diminuta flor azul que se abre al Sol, sus estambres que se alargan lentamente y uno de ellos que se curva hasta rozar el pistilo, depositando polen y asegurando la continuidad de la especie.

“Este no es un ejemplar exótico de un lugar remoto; es una planta que puede crecer bajo nuestros pies”, explicó McClellan, al detallar que el registro exigió time-lapse, apilamiento de enfoque y un sistema de control de movimiento diseñado por él mismo. El resultado: un registro delicado y preciso de un proceso fugaz que rara vez se documenta con tal claridad.