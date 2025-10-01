x

Del polen a los tardígrados: las imágenes microscópicas más asombrosas del concurso Nikon 2025

Estas son las imágenes microscópicas que cautivaron al jurado del Nikon Small World in Motion 2025 por mostrar la belleza invisible de la naturaleza.

  • El video ganador del primer lugar mostró la autopolinización de una flor de Veronica serpyllifolia, revelando la sorprendente estrategia de supervivencia de esta pequeña planta silvestre. FOTO: Cortesía Nikon Small World in Motion 2025
    El video ganador del primer lugar mostró la autopolinización de una flor de Veronica serpyllifolia, revelando la sorprendente estrategia de supervivencia de esta pequeña planta silvestre. FOTO: Cortesía Nikon Small World in Motion 2025
El Colombiano
El Colombiano
01 de octubre de 2025
El universo microscópico volvió a deslumbrar cuando Nikon Instruments Inc. anunció a los ganadores de la 15ª edición del concurso Small World in Motion, certamen que cada año reúne las imágenes en movimiento más sorprendentes registradas a través del microscopio.

En 2025, el primer lugar lo obtuvo el estadounidense Jay McClellan, un ingeniero retirado que convirtió su pasión por la microscopía en una ventana poética hacia procesos invisibles de la naturaleza.

Lea también: Pinturas y naturaleza colorean el paisaje urbano de Medellín

Su video ganador captó la autopolinización de una pequeña flor silvestre, la Veronica serpyllifolia, conocida como “thymeleaf speedwell”, y así lo que a simple vista sería apenas una maleza común se convirtió, bajo el lente y la paciencia de McClellan, en un espectáculo biológico: una diminuta flor azul que se abre al Sol, sus estambres que se alargan lentamente y uno de ellos que se curva hasta rozar el pistilo, depositando polen y asegurando la continuidad de la especie.

“Este no es un ejemplar exótico de un lugar remoto; es una planta que puede crecer bajo nuestros pies”, explicó McClellan, al detallar que el registro exigió time-lapse, apilamiento de enfoque y un sistema de control de movimiento diseñado por él mismo. El resultado: un registro delicado y preciso de un proceso fugaz que rara vez se documenta con tal claridad.

Los cinco videos ganadores de 2025

La edición de este año entregó un podio diverso y fascinante:

1. Jay McClellan (EE. UU.), con Autopolinización en una flor de Veronica serpyllifolia (time lapse, stacking, 5X).

2. Benedikt Pleyer (Alemania), con Colonia de algas volvox nadando en una gota de agua dentro de una moneda japonesa de 50 yenes (darkfield, 50X).

3. Dr. Eric Vitriol (EE. UU.), con Actina y mitocondrias en células tumorales del cerebro de ratón (superresolución, 40X).

4. Penny Fenton (Reino Unido), con Un tardígrado moviéndose alrededor de una colonia de algas volvox (darkfield, 20X).

5. Dr. Álvaro Migotto (Brasil), con Un erizo de mar recién nacido caminando por el lecho marino (darkfield, 10X).

Más allá de la ciencia

El concurso, que celebra 15 años en su categoría de video, se ha convertido en un espacio donde convergen la rigurosidad científica y la sensibilidad artística. “Las piezas de este año reflejan la misión central de Small World: inspirar asombro, fomentar el descubrimiento y mostrar la belleza intrínseca en la exploración científica”, señaló Eric Flem, directivo de Nikon Instruments.

Entérese de más: Guardar en una foto los Parques Naturales

Para McClellan, la mayor recompensa no es el premio en sí, sino la posibilidad de compartir con el público aquello que suele pasar desapercibido: “Lo más valioso es que las personas puedan ver estas maravillas microscópicas desde otra perspectiva”. No es casual que su trayectoria en el concurso sume ya varios reconocimientos, incluidos un segundo lugar en 2024 con la evaporación de gotas en alas de mariposa y menciones de honor por registros químicos y biológicos.

Utilidad para la vida