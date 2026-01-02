x

Gobierno Petro no descarta control de precios para evitar alta inflación tras aumento del mínimo, ¿en qué países se ha usado esta estrategia?

Ante el alza del 23,7 % del salario mínimo para el 2026 anunciada por Gustavo Petro, el ministro del Trabajo no descartó medidas para evitar posibles “especulaciones”.

    El control de precios sería una medida del gobierno Petro para evitar una espiral inflacionaria por el aumento decretado del salario mínimo. Foto: Mauricio Andrés Palacio Betancur.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

02 de enero de 2026
bookmark

Luego de la polémica desatada a nivel nacional por el anuncio del presidente Gustavo Petro de aumentar para el 2026 el salario mínimo en un 23,78 %, siendo este el más alto en la historia, el Gobierno Nacional ha manifestado una medida ante uno de los riesgos que puede traer la decisión informada el pasado lunes, 29 de diciembre.

Pues el aumento que, según la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, es uno de los aumentos nominales más altos y el mayor incremento real en al menos dos décadas, algo que se aleja de dos variables como la inflación esperada y la productividad laboral.

Lea también: Salario mínimo 2026: alza de 23,7% mejora ingresos, pero encarece servicios básicos, alimentos, créditos y salud

Este aumento, según han explicado expertos y diversos estudios, puede traer impactos negativos en los empleos, en las finanzas públicas y sobre todo, en los precios.

Ante esto último, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en conversación con los medios La W y Blu Radio anunció que en los próximos días el Gobierno podría publicar un decreto en donde no sólo habría desindexación de precios al salario mínimo legal vigente sino también uno para el control de precios.

“Estamos examinando medidas de control de precios para evitar una presión inflacionaria inconveniente y que puedan ser controlables desde el Gobierno”, expresó ante los medios citados el ministro Sanguino, agregando que para él “la especulación hay que evitarla y hay que perseguirla”.

Sobre qué bienes y servicios estarían sujetos al control de precios, Sanguino especificó que están trabajando “aceleradamente con el Ministerio de Hacienda sobre estas medidas y con el Ministerio de Comercio”.

¿Qué países han optado por el control de precios luego de alzas salariales para evitar desbordamiento en la inflación?

Aunque en un mercado libre el precio de los bienes y los servicios se determina por la oferta y la demanda, cuando el costo de algunos se considera excesivo o injusto, los gobiernos optan por aplicar la medida del control de precios, la cual busca límites máximos o mínimos para que se mantengan dentro del poder adquisitivo de las personas.

Esta medida se ha adoptado en algunos países donde los gobiernos han hecho un aumento elevado de los salarios mínimos, siendo uno de estos países Argentina, donde esta variable tuvo aumentos del 50 % en el gobierno de Néstor Kirchner quien estuvo en el poder desde el 2003 hasta el 2007, y que continuó la tendencia con incrementos del 25 % con Cristina Fernández.

A pesar del control de precios ejercidos por estos gobiernos a más de 200 productos de primera necesidad en donde inclusive se ha llegado a acuerdos con cadenas de supermercados, la inflación en el territorio argentino ha estado por los dos y hasta los tres dígitos, llegando al 47,6 % en 2018; un 53,8 % en el 2019 y acelerándose en el 2022 con un 94,8 % y llegando a un 211,4 % en el 2023. Esta medida de control de precios estuvo vigente hasta la llegada de Javier Milei.

Otro caso fue el de Perú, en el primer gobierno de Alan García, quien hizo aumentos del 20% al salario mínimo en el país sudamericano. Los precios de control a productos como el aceite, fideos, harina y azúcar, además del precio del combustible generaron escasez de bienes básicos además de un mandato que terminó con una hiperinflación del 2.000 %.

Uno de los casos más comunes es Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez estableció un aumento del 30 % del salario mínimo, siendo esta el inicio de la catástrofe económica.

Aunque el régimen, ya encabezado por Nicolás Maduro, ha tratado de enfrentar la inflación con control de precios, provocando que en algunos períodos como hasta el 2018 se presente escasez de alimentos básicos, medicinas y de primera necesidad. Inclusive, aún la disponibilidad de estos productos no sería la ideal y en el mercado negro el precio de los insumos básicos puede estar hasta tres veces más caro de lo que estipula la dictadura.

Respecto al control de precios, economistas advierten que aunque esto puede significar alivios a corto plazo, puede dejar inconvenientes a largo plazo, generando reducción en la calidad de los productos, como en Argentina donde comercios le daban a los consumidores más grasa que carne, o la escasez, pues la fijación de precios por debajo del equilibrio de mercado desincentiva la producción.

Cabe aclarar que hay países que han hecho aumentos significativos del salario y no han experimentado espirales inflacionarias, caso Brasil en donde Lula Da Silva estableció en su primer gobierno un alza del 20 % en 2003 y la inflación cerró en 9,3 %, sin embargo, la desindexación de precios al salario mínimo legal vigente previa a los ajustes salariales ha sido clave.

Siga leyendo: Alza de 23% del salario mínimo enciende alertas del Carf: aumentará el déficit fiscal y presionará la deuda pública

