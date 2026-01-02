Gobierno Petro no descarta control de precios para evitar alta inflación tras aumento del mínimo, ¿en qué países se ha usado esta estrategia?

Luego de la polémica desatada a nivel nacional por el anuncio del presidente Gustavo Petro de aumentar para el 2026 el salario mínimo en un 23,78 %, siendo este el más alto en la historia, el Gobierno Nacional ha manifestado una medida ante uno de los riesgos que puede traer la decisión informada el pasado lunes, 29 de diciembre. Pues el aumento que, según la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, es uno de los aumentos nominales más altos y el mayor incremento real en al menos dos décadas, algo que se aleja de dos variables como la inflación esperada y la productividad laboral. Lea también: Salario mínimo 2026: alza de 23,7% mejora ingresos, pero encarece servicios básicos, alimentos, créditos y salud Este aumento, según han explicado expertos y diversos estudios, puede traer impactos negativos en los empleos, en las finanzas públicas y sobre todo, en los precios. Ante esto último, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en conversación con los medios La W y Blu Radio anunció que en los próximos días el Gobierno podría publicar un decreto en donde no sólo habría desindexación de precios al salario mínimo legal vigente sino también uno para el control de precios. “Estamos examinando medidas de control de precios para evitar una presión inflacionaria inconveniente y que puedan ser controlables desde el Gobierno”, expresó ante los medios citados el ministro Sanguino, agregando que para él “la especulación hay que evitarla y hay que perseguirla”. Sobre qué bienes y servicios estarían sujetos al control de precios, Sanguino especificó que están trabajando “aceleradamente con el Ministerio de Hacienda sobre estas medidas y con el Ministerio de Comercio”.

¿Qué países han optado por el control de precios luego de alzas salariales para evitar desbordamiento en la inflación?

Aunque en un mercado libre el precio de los bienes y los servicios se determina por la oferta y la demanda, cuando el costo de algunos se considera excesivo o injusto, los gobiernos optan por aplicar la medida del control de precios, la cual busca límites máximos o mínimos para que se mantengan dentro del poder adquisitivo de las personas. Esta medida se ha adoptado en algunos países donde los gobiernos han hecho un aumento elevado de los salarios mínimos, siendo uno de estos países Argentina, donde esta variable tuvo aumentos del 50 % en el gobierno de Néstor Kirchner quien estuvo en el poder desde el 2003 hasta el 2007, y que continuó la tendencia con incrementos del 25 % con Cristina Fernández.