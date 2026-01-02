Con la muerte de La Justa Amaranto, ¿está en riesgo la tradición del bullerengue en el Urabá?

“¿Dónde está Amaranto?, ay ombe, que no la veo. Ya se nos fue la matrona, ya se fue lejos”, cantó con la voz quebrantada, Esmith Rivera Márquez, conocida como ‘La Poderosa del Bullerengue’, quien, al igual que varios en la región, se encuentra consternada y preocupada por la muerte de Eustiquia Amaranto, ‘La Justa’, reconocida como la ‘Voz Insigne del Bullerengue’.
Su partida no solo enluta al Urabá antioqueño, sino que revive una alerta que desde hace años hacen sabedores y colectivos culturales en la región: el bullerengue, uno de los géneros afrocolombianos más antiguos, está en peligro de desaparecer en una de las subregiones del país más importantes para este género.
Eustiquia falleció el pasado 24 de diciembre en Turbo, dejando un vacío profundo en una tradición que ha sobrevivido varios siglos gracias a la transmisión oral, al canto femenino y a la resistencia cultural de las comunidades negras del Caribe colombiano.
Eustiquia fue una de esas voces que encarnó durante casi 100 años la esencia cultural del Urabá. Fue cantadora, pero también partera, rezandera, barequera de oro, pescadora y madre de diez hijos. Su camino en el bullerengue comenzó a los 45 años y desde eso, nunca se detuvo.