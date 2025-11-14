“Si el planeta quiere sobrevivir, debe dejar respirar a la Amazonía”: el mensaje que los pueblos indígenas de Colombia llevan a la COP30

La COP30, la primera cumbre climática realizada en pleno territorio amazónico, abrió un escenario inédito para que los pueblos indígenas tomaran la palabra en el corazón mismo del bioma que sostiene la estabilidad climática del planeta. Colombia llegó a Belém con una delegación amplia, marcada por la presencia de liderazgos indígenas que reclaman que la defensa de la Amazonía sea reconocida como política climática y no como un gesto simbólico.
Entre esas voces está Patricia Suárez, lideresa Murui, asesora de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y a su vez, delegada de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), quien ha impulsado el reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de gestión climática y la necesidad de que la transición energética no repita viejas lógicas de despojo, y cuya postura resume un llamado urgente: sin justicia territorial no habrá futuro climático.
En EL COLOMBIANO hablamos con ella.