Bogotá será sede mundial del conocimiento sobre biodiversidad: llega la conferencia Datos Vivos 2025

Colombia se prepara para ocupar un lugar central en la conversación global sobre biodiversidad. Del 21 al 24 de octubre, Bogotá será la sede de Datos Vivos 2025, una conferencia internacional que reunirá a cerca de mil científicos, investigadores y expertos de distintos países para debatir cómo se genera, gestiona y aplica la información sobre la vida en el planeta. Será la primera vez que cuatro de las principales redes mundiales de datos sobre recursos naturales se encuentren en un mismo escenario, con la coordinación local del Instituto Humboldt, lo que consolida al país y al Sur Global como referentes en la construcción del conocimiento ambiental que guiará las próximas políticas internacionales.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel Grand Hyatt Bogotá, combinará la participación presencial y virtual de representantes del Grupo de Observaciones de la Tierra – Red de Observación de la Biodiversidad (GEO BON), el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF), el Sistema de Información sobre Biodiversidad Oceánica (OBIS) y los Estándares de Información sobre Biodiversidad (TDWG). Y en ello radica su importancia, pues cada una de estas redes desempeña un papel clave en el ciclo global de los datos biológicos, desde su recolección en campo hasta su estandarización, integración y uso para la toma de decisiones científicas, empresariales y gubernamentales.

La conferencia se centrará en cuatro ejes: datos abiertos, integración de datos, aplicación de datos de biodiversidad y participación comunitaria y desarrollo de capacidades. Este último punto cobra especial relevancia en el contexto latinoamericano, donde los países megadiversos generan información crítica para el planeta, pero aún enfrentan limitaciones técnicas, financieras y de conectividad que impiden aprovechar plenamente ese conocimiento.

Para el Instituto Humboldt, anfitrión del encuentro, la designación de Colombia como sede es un reconocimiento al liderazgo regional que ha construido durante décadas en investigación, conservación y manejo de información ambiental. “Esta conferencia estará centrada en la importancia del intercambio de conocimientos, la colaboración y el desarrollo de soluciones colectivas para lograr una mejor disponibilidad y uso de datos sobre biodiversidad. Que se desarrolle por primera vez en Colombia es un respaldo al trabajo efectivo y articulado que hemos hecho a nivel regional”, señaló María Cecilia Londoño, gerente de Información Científica del instituto.