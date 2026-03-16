Empresas extranjeras en Colombia pagarían hasta 90% en impuestos con el nuevo tributo al patrimonio

La nueva cascada de medidas tributarias del Gobierno Petro no solo golpeará a las empresas colombianas. También incorpora como contribuyentes del impuesto al patrimonio a las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras que operan en Colombia. Lo anterior añade una presión fiscal adicional para empresas que, en algunos sectores, ya enfrentan cargas impositivas que pueden superar el 90%. Según la propuesta, las sociedades del exterior deberán pagar este gravamen cuando tengan en Colombia un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 31 de marzo de este año, es decir, cerca de $10.474 millones. Esta disposición amplía el alcance del impuesto y eleva el número de empresas que quedarían sujetas a la medida. Puede leer: La factura tributaria para empresas superaría los $10 billones

¿Cómo funciona el impuesto al patrimonio de empresas extranjeras en Colombia?

La base gravable de este tributo se calculará sobre el patrimonio líquido atribuible a esas operaciones en el país. Estas sociedades deberán presentar la declaración del impuesto al patrimonio el 30 de abril, fecha en la que se pagará 50% del valor, mientras que el restante deberá cancelarse el 1 de junio. Estas fechas son distintas a las del resto de sociedades, que deben pagar el 1 de abril y el 4 de mayo.

La carga tributaria a las empresas en Colombia

Si bien la tarifa de renta corporativa para las empresas es de 35%, esta solo aplica a las sociedades que no tienen sobretasas. En el caso de los sectores minero energético y financiero, que no solo incluyen bancos, sino también fiduciarias, aseguradoras y empresas de factoring, la tasa puede llegar hasta 40%. Ahí no termina todo. Si la empresa genera utilidades, sobre ese valor también se pagan impuestos. En el caso de personas naturales la tarifa puede llegar hasta 39%, mientras que es de 20% cuando se trata de personas naturales o jurídicas extranjeras.

A esto se suma el impuesto al valor agregado, IVA, de 19%; el impuesto al patrimonio, vigente tras la Reforma Tributaria, con tarifas entre 0,5% y 5%; el pago del ICA, que oscila entre 0,4% y 1,2% según la jurisdicción donde se generan los ingresos; el impuesto a las ganancias ocasionales; así como el gravamen a los movimientos financieros y los aportes parafiscales, que en conjunto superan 4%. Lea más: Gobierno Petro revive impuestos suspendidos por la Corte: decreto impone 16% a apuestas en línea

Hablan los expertos y gremios sobre la cascada de impuestos

Dentro de los principales problemas que podría generar esta situación está el impacto sobre la inversión extranjera. “Esto termina provocando que las empresas que están aquí y que pueden irse, lo hagan; y las que no, tendrán que hacer planeaciones abruptas ante la posibilidad de que las reglas del juego vuelvan a cambiar en cualquier momento”, afirmó Lisandro Junco, exdirector de la Dian. Para él, “las empresas extranjeras se ven minadas. Si pertenecen al sector de hidrocarburos o al bancario, además enfrentan sobretasas”, afirmó. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indicó que la norma “supone una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación”, y que golpea directamente la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Analistas coinciden en que el problema no radica en una tarifa individual, sino en el efecto combinado de todos los impuestos a lo largo del ciclo económico de la empresa.