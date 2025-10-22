Cuatro águilas crestadas fueron avistadas en Medellín: un hecho histórico para la conservación en Colombia

Medellín volvió a mirar al cielo y encontró una señal de esperanza: cuatro águilas crestadas de montaña (Spizaetus isidori) fueron observadas a comienzos de octubre sobre los bosques del sur del Valle de Aburrá. El avistamiento, confirmado por el equipo de guardabosques del Distrito, incluye dos adultos y dos juveniles. Es la primera vez que se documenta un grupo así de numeroso en el país.
La importancia del hallazgo trasciende la anécdota: el águila crestada suele poner un solo huevo por nidada, lo que hace inusual ver dos crías en desarrollo al mismo tiempo. Para los expertos, este registro podría indicar un proceso de recuperación del hábitat y de éxito reproductivo dentro de las 17 reservas rurales que protegen las fuentes hídricas de Medellín.