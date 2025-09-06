x

Volqueta sin frenos chocó varios vehículos y terminó en el parqueadero de una unidad residencial del barrio Loreto, Medellín

El vehículo, que estaba sin carga, terminó en la entrada de uno de los sótanos del conjunto residencial, llevándose varios vehículos que estaban estacionados en las afueras de la urbanización. El conductor resultó lesionado.

  • Así quedó la volqueta siniestrada en el conjunto residencial Entre Palmas de San Diego, en el barrio Loreto, de Medellín. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó la volqueta siniestrada en el conjunto residencial Entre Palmas de San Diego, en el barrio Loreto, de Medellín. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 8 horas
Como si fuera una bala, una volqueta que no estaba cargada se quedó sin frenos en el barrio Loreto, comuna 9 (Buenos Aires), de Medellín, llevándose a su paso varios vehículos que estaban estacionados, antes de meterse al parqueadero de un conjunto residencial.

El accidente ocurrió sobre las 10:53 de la mañana de este sábado, en la carrera 33 con la calle 29, en el oriente de Medellín, cuando el vehículo de carga descendía sin control por el sector La Esmeralda, golpeando las motos y los carros que estaban estacionados en la calle.

Finalmente, en un salto que parecía más de una película de acción, la volqueta voló varios metros hacia el parqueadero del conjunto residencial Entre Palmas de San Diego, acabando en el acceso de uno de sus parqueaderos.

Con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín y la misma comunidad, el conductor de este vehículo de carga tuvo que ser rescatado y posteriormente trasladado al Hospital General con múltiples contusiones.

Las primeras informaciones darían cuenta de que este siniestro no dejó más personas lesionadas, aunque sí millonarias afectaciones a los cuatro vehículo colisionados: tres motos y un carro particular.

Con apoyo de grúas, se avanzan en las labores para extraer la volqueta accidentada e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente este accidente, que según los reportes oficiales, quedó más en el susto.

Por su parte, los habitantes de este conjunto residencial no ocultaron su temor ante lo ocurrido con este vehículo, mientras que la comunidad de la zona pide mayor control a las volquetas, ya que muchas veces exceden los límites de velocidad, poniendo en riesgo a los residentes.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, este año se han registrado 19.082 accidentes con lesionados, mientras que el año pasado, a la fecha, iban 15.554.

Transporte
Movilidad
Accidentes
Secretaría de Movilidad de Medellín
Accidentes de tránsito
Transporte de carga
Medellín
Comuna 9
