Van 15 cortes de agua en Donmatías por porquinaza

Tal vez ni en este mismo municipio del Norte hayan sentido el rigor del asunto –gracias a las reservas de agua que permiten sostener el servicio por algunas horas y al acucioso trabajo de los encargados–; aún así, lo que viene pasando en Donmatías con la contaminación de la quebrada que surte de agua al casco urbano, se estaría convirtiendo en una problemática que podría poner en riesgo a cerca de 22.000 personas.
Por medio de las redes sociales se ha venido denunciado la contaminación que sufre la cuenca de la quebrada La Piedrahíta, fuente hídrica de la cual se capta el agua que abastece al área urbana del municipio.
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