¿Congresista que mueve paro minero perdería curul?

La recién electa representante a la Cámara de Representantes, Verónica Estrada Holguín, quien está promoviendo el paro minero que comienza hoy en el Bajo Cauca, podría tener problemas para mantener su curul, pues habría incurrido en una inhabilidad.
Estrada podría perder su curul toda vez que hasta septiembre de 2025 tuvo un vínculo contractual con una entidad del Estado, y se le aplicaría la misma norma por la cual Antanas Mockus perdió la curul que había ganado en el Senado con más de 540.000 votos.
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