Exclusivo | Chats delatan a policías que hacían vueltas de hasta $80 millones al Clan del Golfo

“Amigo, una pregunta. ¿Será que tu familiar nos puede ayudar a meter un teléfono para ver cómo damos con un man que necesitamos, que nos ha querido conspirar por ahí en el Valle?”.
La petición le llegó al policía por medio de un mensaje encriptado por la aplicación Sky ECC, famosa por ser supuestamente imposible de rastrear, y ponía sobre la mesa una propuesta indecente: interceptar una línea de celular de la esposa de un narcotraficante, para localizarlo y, en palabras del solicitante, “ponerle un tatequieto al personaje”.
Quien pedía el favor era, según la investigación de la Fiscalía, Jhon Henry González Herrera (“Medio Labio”), señalado de ser uno de los presuntos narcos y lavadores de dinero más poderosos al servicio del Clan del Golfo.
El policía no dudó en obedecerle. No solo estaba movido por los sobornos que recibía, sino por una extraña fidelidad, al punto de que siempre se refería a ese mafioso como “señor” o “amigo”.
El uniformado, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, usó su cargo e influencias para que la Sala de Interceptaciones le pusiera la lupa a ese celular; es decir, para que el aparato investigativo del Estado actuara al servicio de la mafia.
Un mes después, el corrupto se reportó ante “el señor”, compartiéndole varios diagramas de flujo de llamadas entre distintos teléfonos, lo que en el argot investigativo se conoce como “análisis link”, el cual expone la frecuencia con la cual se comunican los usuarios de esas líneas y su posible localización, con base en las antenas de telecomunicaciones más próximas.
“Esta información la analizó una persona experta en ubicación de objetivos. Estas son las celdas donde pega constantemente el número y con los que más interacciona (sic). La información arrojó 2.000 llamadas, 980 entrantes y 1.020 salientes. Esta persona cada fin de semana se va para Cerritos (Valle), tengo el número de la portería donde creemos que llega”, le explicó el policía, satisfecho de su labor.
Luego aportó un segundo diagrama, en el que anotó: “Este es el último flujo de llamadas con el que más se comunica. Esta es la ubicación aproximada de la antena principal, carrera 98 con calle 16... Eso es en Cali!!! (sic)”.
¿Qué habrá hecho el Clan del Golfo con esa información? Es algo que la justicia todavía no ha esclarecido.
Esta conversación clandestina hace parte de una serie de chats desencriptados que la Fiscalía expuso en la audiencia de control de garantías de “Medio Labio”, la cual culminó el pasado 6 de marzo con una medida de aseguramiento carcelaria en su contra.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a esa parte del expediente, de más de 200 folios, en el que se reúnen conversaciones del imputado con socios y agentes corruptos por medio de Sky ECC, las cuales fueron obtenidas por Interpol en 2021 y transferidas a las autoridades colombianas para su respectiva investigación.
Las evidencias dejaron expuestas las conexiones del cartel narcotraficante con diferentes funcionarios en la Policía, la Fiscalía, el Inpec y la Fuerza Pública venezolana, entre otras entidades.